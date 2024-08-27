Üniversite tercihinde bilgisayar mühendisliğine yerleşen kız ağlama krizine girdi! Sosyal medya ikiye bölündü: Kendini rezil etti

Anne ve babasını suçlayan genç, "Bana bunu zorla yazdırdınız. Gelmez diye bana bunu zorla yazdırdınız. Ama ben burayı istemiyordum. Bana zorla yazdırdınız." diyerek hüngür hüngür ağladı.

Genç kız hüngür hüngür ağladı.

Çocuklarını teselli etmeye çalışan anne ve baba " Gayet güzel, zorla yazdırmadık. Bu çok yüksek" şeklinde ifadelerle çocuklarını teselli etti. Ancak ailenin çabaları yetersiz oldu. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Görüntler sosyal medyayı da ikiye böldü.

Bir kesim aileye hak verirken diğer kesim ise genç kıza destek verdi.

İşte o yorumlardan bazıları...

-Bundan sonra kendisini etkileyecek kararları başkalarının yönlendirmesi ile almaması gerektiğini ve önemli olanın kendi mutluluğu olduğunu öğrenir.

-Şu ailelerin 'çocuğum şu bölümü okusun' zorbalaması tahminen ne zaman bitecek

-Çocuklarının ne okuyacağına karışan ailelere gerçekten sinir oluyorum.

-Yahu tamam da annene babana yazık değil sana yardımcı olmuşlar her konu da destek vermişler onlar üzülmesin diye herşeyi yapacağına ağlayıp zırlıyorsun

-Üniversite çağına gelmişsin kendin yazaydın, bu senin hayatın

- Yazık ailenin sevinci kursakta kalmış...

-Soru çözüp sıralamaya girecek kafa var ama tercih yapabilecek zeka yok. Bu tip insan ülkemizde ne yazık ki çok. Başkasını suçlamak yerine ne istiyorsan onu yaz geç kenara. Ailesini ifşa edecek videoyu paylaşması daha da acı. Ailesini değil kendini rezil etmiş oldu.