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Üniversite tercihinde bilgisayar mühendisliğine yerleşen kız ağlama krizine girdi! Sosyal medya ikiye bölündü: Kendini rezil etti

Hayallerindeki üniversiteye girmek isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi. Ardından ise geçtiğimiz haftalarda tercih yaptı. Tercih sonuçlarında istediği bölüme yerleşen adayların yüzü gülerken, giremeyen adaylar ise hayal kırıklığı yaşadı. Sosyal medyaya düşen bir video bu hayal kırıklığının en net göstergesi oldu. Üniversitede Diş Hekimliği bölümünü isteyen ancak birinci tercihi olan Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşen genç bir kız, ailesini suçlayarak hüngür hüngür ağladı. O anlar sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 12:14 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 13:15
Üniversite tercihinde bilgisayar mühendisliğine yerleşen kız ağlama krizine girdi! Sosyal medya ikiye bölündü: Kendini rezil etti

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklandı.Sonuçların açıklanmasının ardından 25 Temmuz-2 Ağustos' tarihleri arasından milyonlarca kişi tercih yaptı.

O GÖRÜNTÜLER OLAY OLDU
Üniversite tercihlerini yapan öğrencilerin yerleştirme sonuçları da geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bazı öğrenciler istedikleri bölüm ve okulu kazanırken, bazıları ise hayal kırıklığı yaşadı.

Bilgisayar mühendisliğine yerleşen kız ağlama krizine girdi!

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise bu durumun en net örneği oldu.

Yerleştirme sonucunu görünce hüngür hüngür ağlayan genç kız.Yerleştirme sonucunu görünce hüngür hüngür ağlayan genç kız.

Görüntülerde Diş Hekimliği bölümünü istediğini iddia eden genç kız, birinci tercihi olan Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşti.

AİLESİNİ SUÇLADI
Yerleştirme sonucu ekranında gördüğü manzara karşısında ağlama krizine giren genç, ailesini suçlayarak sitem etti.

Anne ve babasını suçlayan genç, "Bana bunu zorla yazdırdınız. Gelmez diye bana bunu zorla yazdırdınız. Ama ben burayı istemiyordum. Bana zorla yazdırdınız."diyerek hüngür hüngür ağladı.

Genç kız hüngür hüngür ağladı.Genç kız hüngür hüngür ağladı.

Çocuklarını teselli etmeye çalışan anne ve baba " Gayet güzel, zorla yazdırmadık. Bu çok yüksek" şeklinde ifadelerle çocuklarını teselli etti. Ancak ailenin çabaları yetersiz oldu. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Görüntler sosyal medyayı da ikiye böldü.

Bir kesim aileye hak verirken diğer kesim ise genç kıza destek verdi.

İşte o yorumlardan bazıları...

-Bundan sonra kendisini etkileyecek kararları başkalarının yönlendirmesi ile almaması gerektiğini ve önemli olanın kendi mutluluğu olduğunu öğrenir.

-Şu ailelerin 'çocuğum şu bölümü okusun' zorbalaması tahminen ne zaman bitecek

-Çocuklarının ne okuyacağına karışan ailelere gerçekten sinir oluyorum.

-Yahu tamam da annene babana yazık değil sana yardımcı olmuşlar her konu da destek vermişler onlar üzülmesin diye herşeyi yapacağına ağlayıp zırlıyorsun

-Üniversite çağına gelmişsin kendin yazaydın, bu senin hayatın

- Yazık ailenin sevinci kursakta kalmış...

-Soru çözüp sıralamaya girecek kafa var ama tercih yapabilecek zeka yok. Bu tip insan ülkemizde ne yazık ki çok. Başkasını suçlamak yerine ne istiyorsan onu yaz geç kenara. Ailesini ifşa edecek videoyu paylaşması daha da acı. Ailesini değil kendini rezil etmiş oldu.

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