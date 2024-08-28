İzmir’de Vesim Şimşek 4 çocuğunu kurşuna dizdi! Minik Ceylin ağzında emzikle öldü! Hiranur, Cemre, Nira...

Korkunç olay dün sabah İzmir'in Altındağ semtinde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Vesim Şimşek, iş kazası geçirdi. Evinde izinliydi. Şimşek'in 2.5 ay önce boşanma davası açan eşi Naciye evi terk etti. Eşini barışmaya ikna edemeyen ve 4 çocuğuyla kalan Şimşek bunalıma girdi. Cani baba dün eşini arayıp "Büyük bir olay duyacaksın" dedikten sonra 11 yaşındaki Hiranur, 4 yaşındaki Cemre, 2 yaşındaki Ceylin ve 14 yaşındaki Nira'yı yanına alarak kendine ait zeytinliğe götürdü.



AĞZINDA EMZİKLE ÖLDÜ

Burada tabancasını çıkaran Şimşek, kızlarını kurşuna dizdi. Ardından bir yakınını arayıp, çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyledi. Aynı silahla intihara yeltendi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler Nira, Cemre ve Ceylin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ceylin'in ağzında emzikle öldüğü öğrenilirken, Vesim ve Hiranur Şimşek ise ambulanslarla hastaneye götürüldü. Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zeytin ağaçlarının altı kana bulandı. Her ağacın dibinde bir kardeşin cansız bedeni vardı.



BUNALIMDAYDI

Ailenin yakınlarından Mustafa Karadaş (56), şunları söyledi: Vesim bunalımdaydı. Eşine 'Seni seviyorum. Geri dön' demiş. Eşi ise 'gelemem cevabını vermiş. Bunun üzerine Vesim, 'büyük bir olayı duyacaksın' demiş. Çok üzgünüm...