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Sakarya’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iki otomobil ve bir cip kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 22:30 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 22:30
Sakarya’da zincirleme kaza: 3 yaralı

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobil ve bir cipin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Yanık Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Esat Y.(19) yönetimindeki 41 LU 942 plakalı otomobil ile Kerem Altun yönetimindeki 34 BA 5834 plakalı cip çarpıştı. Ardından aynı yolda seyir halinde olan Recep K. Yönetimindeki 41 LJ 405 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandıSakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kazada araç sürücülerinden Kerem A., yanında yolcu olarak bulunan Ceyda A. ve diğer araç sürücüsü Recep Kutay E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebi ile trafikte kısa süreliğine bir aksama meydana geldi. Araçların kaldırılmasını ardından trafik normal akışına geri döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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