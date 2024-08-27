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CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin göz yumduğu olayda PKK/KCK skandalı | Turnuva dediler terör propagandası çıktı: 3 tutuklama!

İstanbul Esenyurt’ta terör örgütü PKK'nın siyasi şubesi DEM Parti'nin İstanbul Gençlik Meclisi'nin düzenlediği “Gülistan Doku Futbol Turnuvası” etkinliği rezil görüntülere sahne oldu. Turnuva sonunda örgüt PKK/KCK propagandası yapılması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında DEM Parti Esenyurt İlçe Eş başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan’ın bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları adli kontrolle serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 18:19 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 18:23
CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin göz yumduğu olayda PKK/KCK skandalı | Turnuva dediler terör propagandası çıktı: 3 tutuklama!

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Terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması olarak nitelediği Devrimci Gençlik Hareketi (DGH), 4 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku adına futbol turnuvası organize etti.

OKTAY TAMBOĞAOKTAY TAMBOĞA

CHP'Lİ ESENYURT BELEDİYESİ'NDEN TERÖR PROPOGANDASINA İZİN

Terör örgütünün düzenlediği söz konusu turnuvaya CHP'li Esenyurt Belediyesi izin cerdi. Esenyurt Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi'nde yapılan turnuvanın finalinde ise rezil sahneler yaşandı.Turnuvada örgütsel içerikli "Beritan" isimli şarkı söylendi. Yaşanan rezalet sonrası Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

YUSUF OĞURLUYUSUF OĞURLU

8 ADRESE OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 4 ilçe ve 8 adrese operasyon düzenlendi.

DOĞUKAN YENİDOĞUKAN YENİ

DEM İLÇE BAŞKANLARI GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda DEM Parti Esenyurt İlçe Eş başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

ROJDA YILMAZROJDA YILMAZ

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilirken, aralarında bulunan DEM parti Esenyurt ilçe başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CEZAEVİNE GÖDNERİLDİ

Şüphelilerden Abdullah Adli, Oktay Tamboğa ve Yusuf Oğurlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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