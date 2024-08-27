CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin göz yumduğu olayda PKK/KCK skandalı | Turnuva dediler terör propagandası çıktı: 3 tutuklama!

Terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması olarak nitelediği Devrimci Gençlik Hareketi (DGH), 4 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku adına futbol turnuvası organize etti.
Terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması olarak nitelediği Devrimci Gençlik Hareketi (DGH), 4 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku adına futbol turnuvası organize etti.
CHP'Lİ ESENYURT BELEDİYESİ'NDEN TERÖR PROPOGANDASINA İZİN
Terör örgütünün düzenlediği söz konusu turnuvaya CHP'li Esenyurt Belediyesi izin cerdi. Esenyurt Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi'nde yapılan turnuvanın finalinde ise rezil sahneler yaşandı.Turnuvada örgütsel içerikli "Beritan" isimli şarkı söylendi. Yaşanan rezalet sonrası Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
8 ADRESE OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 4 ilçe ve 8 adrese operasyon düzenlendi.
DEM İLÇE BAŞKANLARI GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda DEM Parti Esenyurt İlçe Eş başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilirken, aralarında bulunan DEM parti Esenyurt ilçe başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
CEZAEVİNE GÖDNERİLDİ
Şüphelilerden Abdullah Adli, Oktay Tamboğa ve Yusuf Oğurlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.