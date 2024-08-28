En zeki çocuklar hangi ayda doğuyor? Araştırmalar son noktayı koydu! Meğer eylül ve ağustos ayı...

Peki, Eylül ayını diğerlerinden ayıran şey ne?



Uzmanlar, bu durumun altında yatan nedenlerden birinin okul sistemindeki yaş düzenlemesi olabileceği görüşünde. ABD'de okula başlama yaşı 6 olduğu için, Eylül ile Aralık ayları arasında doğan çocuklar yaşıtlarına göre daha geç okula başlıyor. Bu durum, öğrenme sürecine daha olgun bir dönemde adım atmalarını ve akranlarına göre akademik olarak daha avantajlı konumda olmalarını sağlayabiliyor.

Öte yandan, Ağustos ayında doğan çocuklar genellikle akademik başarı konusunda daha geride kalıyor.



Ancak ilginç bir şekilde, bu çocukların sportif faaliyetlerde öne çıktığı görülüyor. Özellikle futbol ve basketbol gibi takım sporlarında yıldız oyuncuların önemli bir kısmının Ağustos ayında doğduğu belirtiliyor. Bu durum, fiziksel gelişim ve motor becerilerinin daha erken yaşlarda öne çıkmasıyla ilişkilendirilebilir.

Tüm bu bulgular, doğum ayının yalnızca burçlar ve doğum günleri gibi sembolik anlamlar taşımadığını, aynı zamanda zeka, akademik başarı ve hatta sportif yetenek gibi önemli faktörleri etkileyebileceğini gösteriyor. Elbette, doğum ayı ile zeka arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Ancak mevcut veriler, bu konuda daha derinlemesine incelemeler yapılmasını gerektirecek kadar ilgi çekici ve düşündürücü.