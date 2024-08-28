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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? 30 Ağustos Cuma otobüsler ücretsiz mi 2024?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bu sene Cuma gününe isabet etmesi, şehrin sakinleri arasında büyük bir heyecan yarattı. Bayramın verdiği bu uzun hafta sonunu değerlendirmek isteyen İstanbullular, özellikle gün boyunca düzenlenecek olan çeşitli etkinliklere katılabilmek için toplu taşıma duyurularına kulak kesilmiş durumdalar. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? 30 Ağustos Cuma otobüsler ücretsiz mi 2024? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 08:09 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 08:12
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu taşıma, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? 30 Ağustos Cuma otobüsler ücretsiz mi 2024?

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30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl hafta içine denk gelmesi sebebiyle vatandaşların toplu taşıma kullanımı ile ilgili merakını da beraberinde getirdi. Bayram coşkusunu doyasıya yaşamak ve etkinliklere kolayca ulaşmak isteyen İstanbullular, "30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun cevabını arıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşamak isteyen İstanbullulara müjdeli haberi verdi. Yapılan açıklamaya göre, İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay ve şehir hatları vapurları 30 Ağustos Çarşamba günü 24 saat boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin yararlanabileceği bu uygulama ile vatandaşlar, bayram süresince toplu taşıma araçlarını diledikleri gibi kullanabilecekler. İBB'nin 2019 yılından bu yana resmi ve dini bayramlarda uyguladığı bu indirim, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Marmaray, Başkentray ve İZBAN'dan da Ücretsiz Yolculuk İmkanı!

Ücretsiz toplu taşıma uygulaması sadece İBB sınırları içerisinde değil, Marmaray, Başkentray ve İZBAN'da da geçerli olacak. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, 30 Ağustos Cuma günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nı kullanacak vatandaşlardan ücret alınmayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan etkinliklere katılımı kolaylaştırmak ve bayram coşkusunu tüm vatandaşlara yaşatmak amacıyla alınan bu karar, toplu taşıma kullanıcıları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

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