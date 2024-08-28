30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu taşıma, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? 30 Ağustos Cuma otobüsler ücretsiz mi 2024?

Marmaray, Başkentray ve İZBAN'dan da Ücretsiz Yolculuk İmkanı!
Ücretsiz toplu taşıma uygulaması sadece İBB sınırları içerisinde değil, Marmaray, Başkentray ve İZBAN'da da geçerli olacak. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, 30 Ağustos Cuma günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nı kullanacak vatandaşlardan ücret alınmayacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan etkinliklere katılımı kolaylaştırmak ve bayram coşkusunu tüm vatandaşlara yaşatmak amacıyla alınan bu karar, toplu taşıma kullanıcıları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.