30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu taşıma, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? 30 Ağustos Cuma otobüsler ücretsiz mi 2024?

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30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl hafta içine denk gelmesi sebebiyle vatandaşların toplu taşıma kullanımı ile ilgili merakını da beraberinde getirdi. Bayram coşkusunu doyasıya yaşamak ve etkinliklere kolayca ulaşmak isteyen İstanbullular, "30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun cevabını arıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşamak isteyen İstanbullulara müjdeli haberi verdi. Yapılan açıklamaya göre, İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay ve şehir hatları vapurları 30 Ağustos Çarşamba günü 24 saat boyunca ücretsiz hizmet verecek.