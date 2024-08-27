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İzmir'de baba dehşeti! Vesih Şimşek 4 çocuğundan 3'ünü öldürdü | Detaylar ortaya çıktı! Çocukları zeytinliğe götürüp...

Son günlerde baba dehşeti haberleri eksik olmuyor. Bu kez kan donduran haber İzmir'den geldi. İzmir'in Bornova ilçesinde 45 yaşındaki Vesih Şimşek, tabancayla 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu. Çocuklardan Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek yaşamını yitirdi. Katliam sonrası bir yakınını arayıp kendini ihbar eden cani baba daha sonrasında intihara kalkıştı.Evlat katili baba ve yaralı kurtulan küçük Hiranur hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 11:01 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 12:01
İzmir’de baba dehşeti! Vesih Şimşek 4 çocuğundan 3’ünü öldürdü | Detaylar ortaya çıktı! Çocukları zeytinliğe götürüp...

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İzmir Bornova'da sabah saat 09:30 saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı.

İzmir'de baba dehşeti: 4 çocuktan 3'ünü öldürdü!

ZEYTİNLİKTE EVLAT İNFAZI!
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Vesih Şimşek, çocukları Hiranur, Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek'i kendine ait zeytinliğe getirdi.

Çocuklarını katleden Vesih ŞimşekÇocuklarını katleden Vesih Şimşek

Burada henüz belirlenemeyen nedenle yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti.

Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı.

ÖNCE ÖLDÜRÜP SONRA KENDİNİ İHBAR ETMİŞ
Ardından bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı.

Çocuklarını katleden Vesih ŞimşekÇocuklarını katleden Vesih Şimşek

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Cemre, Ceylin ve Nira'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Vesih ve Hiranur Şimşek ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDAYMIŞ
İnşaat işlerinde çalıştığı öğrenilen Vesim Ş'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

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İzmir’de baba dehşeti! Vesih Şimşek 4 çocuğundan 3’ünü öldürdü | Detaylar ortaya çıktı! Çocukları zeytinliğe götürüp...
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