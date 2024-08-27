30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor ve kamu kurumları ile özel sektör çalışanları için önem taşıyan bir gün olarak kabul ediliyor. Peki, 29 Ağustos tatil mi , yarım gün mü? 29 Ağustos 2024 kamu ve özel sektör tatil olacak mı? İşte haberin detayı!

29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos Perşembe günü, resmi tatil takviminde herhangi bir değişiklik olmadığı için tatil veya yarım gün olarak değerlendirilmeyecek. Çalışanlar, bu tarihte normal mesai düzenlerine göre işlerine devam edecekler.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos, Türk milletinin zaferle dolu tarihinde önemli bir yere sahip. Büyük Taarruz'un 102. yıldönümü olarak kutlanan bu özel gün, resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu tarih, hem kamuda hem de özel sektörde çalışanlar için izinli sayılıyor.