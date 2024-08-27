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29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü? 29 Ağustos 2024 kamu ve özel sektör tatil olacak mı?

29 Ağustos günü Zafer Bayramı'nın bir önceki günü olması nedeniyle çalışanlar arasında tatil olup olmadığıyla ilgili soru işaretleri yaratıyor. Bu kapsamda arama motorlarında konuya yönelik araştırmalar yükselişe geçti. Peki, 29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü? İşte kamu ve özel sektör çalışanlarının merak ettiği bu sorunun yanıtı ve detaylar!

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 12:10 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 12:10
29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü? 29 Ağustos 2024 kamu ve özel sektör tatil olacak mı?

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30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor ve kamu kurumları ile özel sektör çalışanları için önem taşıyan bir gün olarak kabul ediliyor. Peki, 29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü? 29 Ağustos 2024 kamu ve özel sektör tatil olacak mı? İşte haberin detayı!

29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos Perşembe günü, resmi tatil takviminde herhangi bir değişiklik olmadığı için tatil veya yarım gün olarak değerlendirilmeyecek. Çalışanlar, bu tarihte normal mesai düzenlerine göre işlerine devam edecekler.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos, Türk milletinin zaferle dolu tarihinde önemli bir yere sahip. Büyük Taarruz'un 102. yıldönümü olarak kutlanan bu özel gün, resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu tarih, hem kamuda hem de özel sektörde çalışanlar için izinli sayılıyor.

29 AĞUSTOS 2024 KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TATİL OLACAK MI?

29 Ağustos günü kamu ve özel sektör tatil olmayacak.

NERELER KAPALI OLACAK?

Zafer Bayramı'nda, bankalar başta olmak üzere borsa gibi finansal hizmetler veren kurumlar tatil nedeniyle hizmet vermiyor. Vatandaşların bu tür hizmetlere ihtiyacı olması durumunda, tatil öncesinde gerekli işlemlerini tamamlamaları öneriliyor.

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2024 yılında 30 Ağustos Cuma günüdür. Bu durum, çalışanlar için tatilin hafta sonu ile birleşerek uzun bir tatil fırsatı sunuyor.

30 Ağustos'ta noter, belediye, valilik gibi tüm kamu kurumları tatil olacak. Vatandaşların resmi işlemleri için tatil öncesi ya da sonrasındaki günleri planlamaları gerekmekte.

Resmi tatil olan 30 Ağustos, özel sektörde de çalışanlar için izinli bir gün olarak geçiyor. Ancak bu tarihte çalışmak zorunda kalan personeller, yasal hakları gereği ek mesai ücreti almaya hak kazanıyor.

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