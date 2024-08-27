Sakın bunu yapmayın! Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapıldı

Samsun 'da evlerinde tıraş olmak isteyen Emrecan M.(21) isimli genç elektril akımına kapıldı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Tıraş makinesinden çıkan şarj kablosunun ucu ıslak olan lavaboyla temas edince lavaboya dokunan Emrecan M. elektrik akımına kapıldı. Ölümden dönen Emrecan M. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı.