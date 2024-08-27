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Sakın bunu yapmayın! Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapıldı

Samsun'da evlerinde tıraş olmak isteyen Emrecan M. isimli bir genç elektrik akımına kapıldı. Ölümden dönen Emrecan M. hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 17:18 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 17:26
Sakın bunu yapmayın! Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapıldı

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Samsun'da evlerinde tıraş olmak isteyen Emrecan M.(21) isimli genç elektril akımına kapıldı.

Tıraş olurken elektrik çarptı


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi.

ŞARJA TAKTI
Emrecan M.(21) evlerinde sakal tıraşı olurken makinenin şarjı bitti. Genç, elektrikli tıraş makinesini şarja taktı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI
Tıraş makinesinden çıkan şarj kablosunun ucu ıslak olan lavaboyla temas edince lavaboya dokunan Emrecan M. elektrik akımına kapıldı. Ölümden dönen Emrecan M. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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