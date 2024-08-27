Bursa’da çıkan orman yangınına ekiplerin yoğun müdahalesi karadan devam ediyor

Bursa'nın İznik ilçesinde Mecidiye Mahallesi'ndeki ormanda akşamüstü saatlerinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, alevleri söndürme çalışmaları başlatıldı.

YANGINA 85 ARAÇ VE 302 PERSONELLE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Bursa'nın İznik ilçesi Mecidiye Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. Alevlere Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 85 araç ve 302 personelle karadan müdahale ediliyor.