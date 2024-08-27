PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur ile Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı arasındaki kriz, tatlıya bağlandı

Gazeteci Reha Muhtar, yoğun bakımdayken eski eşi Deniz Uğur’la Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı arasında başlayan tartışma barış anlaşmasıyla bitti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024
Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur ile Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı arasındaki kriz, tatlıya bağlandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Deniz Uğur, dün yaptığı açıklamada Reha Muhtar yoğun bakımdayken yaşanan tartışmalara ilişkin, "Karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşmalar giderilmiştir. Deniz Uğur ve abla Ayşe Nazlı Yumlu süreci dayanışma içinde yönetecektir" dedi.

Evinde düşerek hastaneye kaldırılan ve entübe edilip yoğun bakıma alınan Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur bütün bunlar yaşanırken, 15 yaşındaki oğlu Poyraz'ın Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından kaçırıldığını öne sürüp savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Nilüfer ise Uğur'un iftira attığını iddia ederek Poyraz'ın ablası Ayşe Nazlı Yumlu tarafından kendi evine götürüldüğünü, çocuğun annesiyle görüşmek istemediğini söylemişti.

ANNE-ABLA DAYANIŞMASI
Karşılıklı atışmaların ardından taraflar barıştı. Deniz Uğur sosyal medyada yaptığı açıklamayla birbirlerinden özür dilediklerini söyleyerek şunları belirtti: Son günlerdeki travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmış, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşmalar giderilmiştir. Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci anne Deniz Uğur ve abla Ayşe Nazlı Yumlu, iletişim ve dayanışma içinde yönetecektir. Konu hakkında daha fazla yorum yapılmamasını kamuoyu ve basın mensuplarından rica ederiz.

Entübe edilen Reha Muhtar konuşmaya başladı! Nilüfer ve kızının Poyrazı kaçırdığını söylemişti! Deniz Uğurdan flaş açıklamaEntübe edilen Reha Muhtar konuşmaya başladı! Nilüfer ve kızının Poyrazı kaçırdığını söylemişti! Deniz Uğurdan flaş açıklama
Entübe edilen Reha Muhtar konuşmaya başladı! Nilüfer ve kızının Poyraz'ı kaçırdığını söylemişti! Deniz Uğur'dan flaş açıklama

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Eylem Tok, katil oğlu Timur Cihantimur’un kötü şartlar altında kaldığını söylemişti: Cezaevi yönetimi o iddiaları yalanladı!
Memura en az 43 bin TL: Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Tahminler neler?
Savunmanın yeni kalesi Ay yıldız Karargâhı! Pentagon’dan büyük olacak! Sona yaklaşılıyor
CHP’li İBB kontrolünde ihanet! Vaniköy’deki kaçak villa skandalında yeni perde: Ağaç katliamı Basit Onarım Belgesi üzerinden yapılmış
İKİNCİ MAAŞ İMKANI I Çalışanlara çifte emeklilik: Tamamlayıcı sistem nasıl uygulanacak? Ne zaman hayata geçecek?
Harem-i Şerif’e ’siyonist’ baskın! İTamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog hayali... Soykırım kabinesi birbirine düştü
KULİS | İmamoğlu’ndan Özel’i tasfiye operasyonu! Ekremci ekiple ’Genel Başkanlık’ mesaisi: Kılıçdaroğlu bu işin neresinde?
HAVA DURUMU I Meteoroloji, Valilik ve AFAD’dan sağanak yağış uyarısı! İstanbul da listede: 6 gün sürecek
Tahribat yapıldı | Vaniköy’deki kaçak villa skandalında tutanaklar ortaya çıktı: Her detayı ayrı rezillik
Telegram’a Fransız sansürünün arka planı: Pavel Durov neden gözaltına alındı? Mossad’ın planı ve Gazze gerçeği... | Macron ilk kez konuştu
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan’ı vurdu! Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayında duyurdu: Erbain Operasyonu başladı
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde skandal! Özel Kalem Müdürünün odasında ortalık karıştı: Allah’a peygambere küfür! Aşk ve para kavgası...
Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Tuncay Özkan’a tazminat davası! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar’a veda... Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi
SON DAKİKA