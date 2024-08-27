Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur ile Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı arasındaki kriz, tatlıya bağlandı

Deniz Uğur, dün yaptığı açıklamada Reha Muhtar yoğun bakımdayken yaşanan tartışmalara ilişkin, "Karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşmalar giderilmiştir. Deniz Uğur ve abla Ayşe Nazlı Yumlu süreci dayanışma içinde yönetecektir" dedi.

Evinde düşerek hastaneye kaldırılan ve entübe edilip yoğun bakıma alınan Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur bütün bunlar yaşanırken, 15 yaşındaki oğlu Poyraz'ın Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından kaçırıldığını öne sürüp savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Nilüfer ise Uğur'un iftira attığını iddia ederek Poyraz'ın ablası Ayşe Nazlı Yumlu tarafından kendi evine götürüldüğünü, çocuğun annesiyle görüşmek istemediğini söylemişti.



ANNE-ABLA DAYANIŞMASI

Karşılıklı atışmaların ardından taraflar barıştı. Deniz Uğur sosyal medyada yaptığı açıklamayla birbirlerinden özür dilediklerini söyleyerek şunları belirtti: Son günlerdeki travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmış, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşmalar giderilmiştir. Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci anne Deniz Uğur ve abla Ayşe Nazlı Yumlu, iletişim ve dayanışma içinde yönetecektir. Konu hakkında daha fazla yorum yapılmamasını kamuoyu ve basın mensuplarından rica ederiz.