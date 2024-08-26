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Ereğli’de aile içi dehşet: 4 kişi ağır yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aile içi tartışma kanla bitti. Tartışma sonrası bıçakla saldıran kardeş, dört aile üyesini hastanelik etti. Saldırgan gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 23:46 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 23:46
Ereğli’de aile içi dehşet: 4 kişi ağır yaralandı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Oğuz Ş. (39), birlikte yaşadığı ablası Emine (42), eniştesi İhsan (45) ve yeğenleri Berat (20) ve Sude Sezer'i (15) bıçaklayarak ağır yaraladı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Oğuz Ş. birlikte yaşadığı ablası, eniştesi ve yeğenlerini bıçaklayarak yaraladı Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Oğuz Ş. birlikte yaşadığı ablası, eniştesi ve yeğenlerini bıçaklayarak yaraladı

Sarıkorkmaz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle dört aile bireyi hastanelik oldu.

Olay, Sarıkorkmaz Mahallesi Devrek yolu Caddesi’nde meydana geldiOlay, Sarıkorkmaz Mahallesi Devrek yolu Caddesi’nde meydana geldi

Bağırma seslerini duyan mahalle sakinleri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Oğuz Ş. beraber yaşadığı ablası Emine ve eniştesi İhsan Sezer ile bilinmeyen bir nedenle tartıştıOğuz Ş. beraber yaşadığı ablası Emine ve eniştesi İhsan Sezer ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı

Olayın ardından yaralılar ambulanslarla ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Oğuz Ş. ise gözaltına alındı.

Yaralanan aile bireyleri ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Oğuz Ş. ise gözaltına alındıYaralanan aile bireyleri ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Oğuz Ş. ise gözaltına alındı

Emine Sezer ve Berat Sezer'in durumlarını kritik olduğu bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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