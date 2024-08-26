Ereğli’de aile içi dehşet: 4 kişi ağır yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Oğuz Ş. (39), birlikte yaşadığı ablası Emine (42), eniştesi İhsan (45) ve yeğenleri Berat (20) ve Sude Sezer'i (15) bıçaklayarak ağır yaraladı.
Sarıkorkmaz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle dört aile bireyi hastanelik oldu.
Bağırma seslerini duyan mahalle sakinleri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olayın ardından yaralılar ambulanslarla ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Oğuz Ş. ise gözaltına alındı.
Emine Sezer ve Berat Sezer'in durumlarını kritik olduğu bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.