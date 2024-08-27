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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 23:33 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 23:33
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Şallıuşağı kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine çevredeki sakinler durumu ekiplere haber verdi.

Kahramanmaraş'taki orman yangını söndürüldü Kahramanmaraş'taki orman yangını söndürüldü

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 8 arazöz, 2 iş makinesi, 2 itfaiye aracı ile müdahale edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kısa süre içerisinde söndürüldü ve bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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