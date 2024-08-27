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Kağıthane’de markete silahlı saldırı! Magandalar resmen marketi kurşun yağmuruna tuttu

Kağıthane’de bir markete düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganlar, otomobille marketin önüne gelerek markete 7 el ateş etti. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 21:38 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 21:38
Kağıthane’de markete silahlı saldırı! Magandalar resmen marketi kurşun yağmuruna tuttu

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Kağıthane'de bir markete silahlı saldırı düzenlendi. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı, Merkez Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille cadde üzerindeki marketin önüne gelen saldırganlar, markete silahla ateş etti.

MARKETE KURŞUN YAĞDIRDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler incelemeler yaptı. Ekiplerin yaptığı incelemede markete 7 merminin isabet ettiği belirlendi.

POLİS SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, saldırganların otomobille olay yerine geldiği, otomobilin camını açtıktan sonra markete silahlı saldırıda bulundukları görülüyor. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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