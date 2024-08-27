Estetik faciası! Fazla yağlarını aldırmak istedi hayatının şokunu yaşadı! 4 ayda 9 ameliyat

Charm Pixie Howels Doktorun müdahalelerine rağmen iyileşemedim. Süreç içerisinde ailemle birçok kez hastaneye gittim ve değişik dönemlerde ameliyatlar oldum ama o hastanede iyileşemedim. Doktorun bizimle yeterince ilgilenmemesi nedeniyle hastanemizi değiştirdik. Biz de süreci yargıya taşıdık. Doktordan şikayetçi olduk" dedi.

İNGİLİZ GENÇ KADINDAN ESTETİK YAPTIRMAK İSTEYENLERE ÇAĞRI

Genç kadın, İzmir'deki hastanede iyileşemeyince Söke'deki özel bir hastanede tedavisinin yapıldığını ve memnun olduğunu belirtti. Bacağından alınan doku sayesinde durumunun iyi gittiğini söyledi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'de bu tür ameliyat yapan güzel yerlerin olduğunu öğrendiğini belirten Howels, bu tür ameliyatı düşünenlerin iyi araştırma yaptıktan sonra bu işlemi yaptırmaları konusunda öneride bulundu.

İngiliz uyruklu Charm Pixie Howels'in nişanlısı Hüdai Kaya ise sevgilisinin zor bir süreçten geçtiğini kaydederek, ameliyat sürecinden sonra birçok kez sağlık sorunuyla karşılaştıklarını söyledi.

Kaya, nişanlısının tedavisinin halen başka bir yerde sürdüğünü belirterek, süreci de yargıya taşıdıklarını ifade etti.