Estetik faciası! Fazla yağlarını aldırmak istedi hayatının şokunu yaşadı! 4 ayda 9 ameliyat

Aydın'da yaşayan İngiliz uyruklu 28 yaşındaki Charm Pixie Howels zayıflama kararı aldı. İzmir Torbalı'daki özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. Karnını gerdirip yağlarını aldı.
Aydın'da yaşayan İngiliz uyruklu 28 yaşındaki Charm Pixie Howels zayıflama kararı aldı. İzmir Torbalı'daki özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. Karnını gerdirip yağlarını aldı.
4 AYDA 9 KEZ AMELİYAT
Ancak operasyondan sonra iyileşemedi. Nisandan bu yana 4 ayda tam 9 kez ameliyat edildi. Sağlığından olan genç kadın, doktorunu şikayet etti.
Yaşadığı zor günleri anlatan Howels, "İlçede yaşadığım dönemde karın bölgemdeki yağlar için ameliyat olmaya karar verdim. Karın bölgemdeki yağ dokularını aldırmak için İzmir'deki özel bir hastaneye görüşmeye gittim.
"AMELİYATIN ORTASINDA UYANDIM!"
Fakat sonra vazgeçtim ama beni ikna ettiler. Sonra ameliyata girdim. Ameliyatın ortasında narkoz geçince uyandım. Beş buçuk saat beni bir yerde tuttular sonra yeniden ameliyat oldum.
Doktorun müdahalelerine rağmen iyileşemedim. Süreç içerisinde ailemle birçok kez hastaneye gittim ve değişik dönemlerde ameliyatlar oldum ama o hastanede iyileşemedim.
Doktorun bizimle yeterince ilgilenmemesi nedeniyle hastanemizi değiştirdik. Biz de süreci yargıya taşıdık. Doktordan şikayetçi olduk" dedi.
İNGİLİZ GENÇ KADINDAN ESTETİK YAPTIRMAK İSTEYENLERE ÇAĞRI
Genç kadın, İzmir'deki hastanede iyileşemeyince Söke'deki özel bir hastanede tedavisinin yapıldığını ve memnun olduğunu belirtti. Bacağından alınan doku sayesinde durumunun iyi gittiğini söyledi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'de bu tür ameliyat yapan güzel yerlerin olduğunu öğrendiğini belirten Howels, bu tür ameliyatı düşünenlerin iyi araştırma yaptıktan sonra bu işlemi yaptırmaları konusunda öneride bulundu.
İngiliz uyruklu Charm Pixie Howels'in nişanlısı Hüdai Kaya ise sevgilisinin zor bir süreçten geçtiğini kaydederek, ameliyat sürecinden sonra birçok kez sağlık sorunuyla karşılaştıklarını söyledi.
Kaya, nişanlısının tedavisinin halen başka bir yerde sürdüğünü belirterek, süreci de yargıya taşıdıklarını ifade etti.