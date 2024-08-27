Fatih’te akıllara durgunluk veren olay! 50 yıllık binanın 4. katının tabanı çöktü, genç kız komşusunun evine düştü

Fatih'te akıllara durgunluk veren olay



KOMŞUSUNUN EVİNE DÜŞTÜ

Olay esnasında dairede olan Eda Maden'de 3'üncü kata düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Maden ambulansla hastaneye kaldırıldı.