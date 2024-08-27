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Fatih'te akıllara durgunluk veren olay! 50 yıllık binanın 4. katının tabanı çöktü, genç kız komşusunun evine düştü

Fatih'te yaklaşık 50 yıl önce yapılan bina faciaya yol açtı. 4 katlı binanın 4'üncü katının tabanı çöktü. Öte yandan 4'üncü katta bulunan Eda Maden alt komşusunun evine düştü.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 22:08 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 22:26
Fatih’te akıllara durgunluk veren olay! 50 yıllık binanın 4. katının tabanı çöktü, genç kız komşusunun evine düştü

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Akıllara durgunluk veren olay, saat 20.40 sıralarında Nişanca Mahallesi, Alişan Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 50 yıl önce yapıldığı öğrenilen 4 katlı binanın 4'üncü katının tabanı büyük bir gürültüyle alt kata çöktü.

Fatih'te akıllara durgunluk veren olayFatih'te akıllara durgunluk veren olay

KOMŞUSUNUN EVİNE DÜŞTÜ
Olay esnasında dairede olan Eda Maden'de 3'üncü kata düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Maden ambulansla hastaneye kaldırıldı.

50 yıllık binanın 4. katının tabanı çöktü50 yıllık binanın 4. katının tabanı çöktü

BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Binada yapılan incelemelerin ardından 4 katlı bina ve bitişiğindeki 2 bina tahliye edildi.

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