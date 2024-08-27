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Kış ne zaman gelecek? Havalar ne zaman soğuyacak, serinleyecek 2024?

Kış yaklaşırken soğuk havaların etkisini hissettirmeye başlaması ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. 2024 yılında Türkiye genelinde kış mevsiminin ne zaman başlayacağına dair tahminler meteoroloji uzmanları tarafından yapılan son değerlendirmelere dayanıyor. İşte 2024 yılının kış mevsimi ve beklenen hava durumu tahminleri!

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 09:01 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 09:01
Kış ne zaman gelecek? Havalar ne zaman soğuyacak, serinleyecek 2024?

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Son raporlara göre, 2024 yılında Türkiye'de kış mevsiminin etkilerini göstermeye başlaması Ekim ayının sonlarına doğru bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havaların özellikle Kasım ayı itibarıyla kendini göstermesi ve Aralık ayında ise kış mevsiminin tam anlamıyla hissedilmesi öngörülüyor.

HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK, SERİNLEYECEK 2024?

Marmara Bölgesi: Kasım ayının başından itibaren soğuk ve yağışlı günler bekleniyor. Özellikle İstanbul, Bursa ve Edirne gibi büyük şehirlerde hava sıcaklıklarının önemli ölçüde düşeceği tahmin ediliyor.
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi'nde soğumanın Kasım ayı sonlarına doğru hissedilmesi beklenirken, İzmir başta olmak üzere sahil kesimlerinde soğuk havaların daha geç hissedileceği öngörülüyor.

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu'da soğuk hava dalgalarının Ekim ayının son haftası itibarıyla etkili olmaya başlaması ve kış şartlarının daha erken hissedilmesi bekleniyor.
Karadeniz Bölgesi: Yağışlı günlerin Kasım ayı başlarında başlaması ve soğuk havaların tüm bölgeyi etkisi altına alması öngörülüyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Bu bölgelerde kış mevsiminin Kasım ayı başlarında başlaması ve özellikle yüksek kesimlerde kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.

2024 KIŞ MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kış mevsimi 2024 yılında Türkiye genelinde yağışlı geçecek. Kar yağışının özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Marmara ve Ege bölgelerinde ise soğuk ve yağmurlu günler öne çıkacak.

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