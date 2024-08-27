Kış ne zaman gelecek? Havalar ne zaman soğuyacak, serinleyecek 2024?

Son raporlara göre, 2024 yılında Türkiye'de kış mevsiminin etkilerini göstermeye başlaması Ekim ayının sonlarına doğru bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havaların özellikle Kasım ayı itibarıyla kendini göstermesi ve Aralık ayında ise kış mevsiminin tam anlamıyla hissedilmesi öngörülüyor.
HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK, SERİNLEYECEK 2024?
Marmara Bölgesi: Kasım ayının başından itibaren soğuk ve yağışlı günler bekleniyor. Özellikle İstanbul, Bursa ve Edirne gibi büyük şehirlerde hava sıcaklıklarının önemli ölçüde düşeceği tahmin ediliyor.
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi'nde soğumanın Kasım ayı sonlarına doğru hissedilmesi beklenirken, İzmir başta olmak üzere sahil kesimlerinde soğuk havaların daha geç hissedileceği öngörülüyor.
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu'da soğuk hava dalgalarının Ekim ayının son haftası itibarıyla etkili olmaya başlaması ve kış şartlarının daha erken hissedilmesi bekleniyor.
Karadeniz Bölgesi: Yağışlı günlerin Kasım ayı başlarında başlaması ve soğuk havaların tüm bölgeyi etkisi altına alması öngörülüyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Bu bölgelerde kış mevsiminin Kasım ayı başlarında başlaması ve özellikle yüksek kesimlerde kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.