Kış ne zaman gelecek? Havalar ne zaman soğuyacak, serinleyecek 2024?

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Son raporlara göre, 2024 yılında Türkiye'de kış mevsiminin etkilerini göstermeye başlaması Ekim ayının sonlarına doğru bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havaların özellikle Kasım ayı itibarıyla kendini göstermesi ve Aralık ayında ise kış mevsiminin tam anlamıyla hissedilmesi öngörülüyor.

HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK, SERİNLEYECEK 2024? Marmara Bölgesi: Kasım ayının başından itibaren soğuk ve yağışlı günler bekleniyor. Özellikle İstanbul, Bursa ve Edirne gibi büyük şehirlerde hava sıcaklıklarının önemli ölçüde düşeceği tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi'nde soğumanın Kasım ayı sonlarına doğru hissedilmesi beklenirken, İzmir başta olmak üzere sahil kesimlerinde soğuk havaların daha geç hissedileceği öngörülüyor.