Diyarbakır’da korkunç cinayet: Cezaevinden İzinli çıkan baba, oğlu tarafından öldürüldü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Bünyamin Sargül (40), oğlu Hasan Sargül (18) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Çiftin 9 çocuğundan 8'inin devlet koruması altında olduğu öğrenildi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ OLARAK ÇIKTI

Olay, dün akşam saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Pınarkaya Mahallesi'nde meydana geldi. 15 aydır Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü Bünyamin Sargül, izinli olarak çıkarak evine geldi.

BABASINI POMPALI TÜFEKLE VURDU

Bünyamin Sargül ile oğlu Hasan ve eşi Aydan arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan, babası Bünyamin Sargül'e pompalı tüfekle ateş etti.

BABA BÜNYAMİN SARGÜL HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Bünyamin Sargül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



ANNE VE OĞLU TUTUKLANDI

Bünyamin Sargül'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Pınarkaya Mahallesi'nde defnedildi. Oğlu Hasan ve eşi Aydan Sargül ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bünyamin ve Aydan çiftinin 9 çocuğundan 8'inin devlet koruması altında olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.