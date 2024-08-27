PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Diyarbakır’da korkunç cinayet: Cezaevinden İzinli çıkan baba, oğlu tarafından öldürüldü

Diyarbakır Ergani ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan Bünyamin Sargül, oğlu Hasan Sargül tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Hasan ve annesi Aydan Songül tutuklandı, çiftin 9 çocuğundan 8’i ise devlet korumasında olduğu öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 22:17 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 22:21
Diyarbakır’da korkunç cinayet: Cezaevinden İzinli çıkan baba, oğlu tarafından öldürüldü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Bünyamin Sargül (40), oğlu Hasan Sargül (18) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Çiftin 9 çocuğundan 8'inin devlet koruması altında olduğu öğrenildi.

Cezaevinden izinli çıkan babasını öldürdü

CEZAEVİNDEN İZİNLİ OLARAK ÇIKTI

Olay, dün akşam saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Pınarkaya Mahallesi'nde meydana geldi. 15 aydır Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü Bünyamin Sargül, izinli olarak çıkarak evine geldi.

BABASINI POMPALI TÜFEKLE VURDU

Bünyamin Sargül ile oğlu Hasan ve eşi Aydan arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan, babası Bünyamin Sargül'e pompalı tüfekle ateş etti.

BABA BÜNYAMİN SARGÜL HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Bünyamin Sargül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


ANNE VE OĞLU TUTUKLANDI

Bünyamin Sargül'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Pınarkaya Mahallesi'nde defnedildi. Oğlu Hasan ve eşi Aydan Sargül ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bünyamin ve Aydan çiftinin 9 çocuğundan 8'inin devlet koruması altında olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanlığı’ndan Mescid-i Aksa tepkisi: İsrail’in Kudüs’teki çabaları kimlik değiştirme çabalarının yeni bir örneğidir | Uluslararası topluma çağrı
Galatasaray - Young Boys | CANLI
Afrika’da Türkiye rüzgarı! İngiliz Financial Times son 20 yılı kaleme aldı: Kendini güçlü bir oyuncu olarak konumlandırdı
CHP medyasındaki tasfiyelerde Saraçhane eli! Mansur Yavaş’tan Gülbin Tosun’u ben kovdurmadım açıklaması | İmamoğlu’nun ’Özel’ bir hesabı var
CANLI TAKİP | İran saldırı pozisyonu aldı! Soykırım destekçi ABD’den flaş açıklama: İsrail’i savunacağız
Ahlaksızlığın bu kadarı... İşgalci İsraillilerden Batı Şeria’da Filistinlilere tecavüz tehdidi!
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye ’Malazgirt’ ve ’Büyük Taarruz’ tepkisi! Bizans’tan girdi DEM’den çıktı... Emelleri Haçlılarla aynı
Pavel Durov’un jetindeki gizemli sarışın kimdi? Paylaşımları ortaya çıktı! Telegram CEO’sunun konum bilgilerini bilerek mi paylaştı?
Mesut Özil Üsküdar’daki Şemsi Ahmet Paşa Camii’ni temizlerken görüntülendi sosyal medya yıkıldı: Adamsın reis
Siyonist katliam şebekesi kana doymuyor! İsrail yine Nuseyrat’ı vurdu: Kan revan içinde kalan bebek ve çocuklar...
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu’nu KAP’a bildirdi! İşte bonservisi...
Yeşil Pasaportta kapsam genişliyor mu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat noktayı koydu... Kimler alabiliyor?
İşte Vaniköy’deki talanın en net görüntüsü... Tutanak ortaya çıktı
İzmir’de baba dehşeti! Vesim Şimşek 4 çocuğundan 3’ünü öldürdü | Detaylar ortaya çıktı! Çocukları zeytinliğe götürüp...
META Kurucusu Mark Zuckerberg’ten itiraf mektubu: Sansür için Biden yönetimi baskı yaptı
SON DAKİKA