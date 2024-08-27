Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ediyor!

Diyarbakır'da Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları günlerdir devam ediyor. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bir terlik bulundu.

Narin'in anne ve babasına gösterildi. Aile terlik numarasının farklı olduğunu söyledi. Çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı. Evine yaklaşık 20 metre mesafede, kayalıklar üzerinde tespit edildi. Bulunan kan lekelerinin çocuğa ait olmadığı ortaya çıktı. Narin'in bugüne kadar 130 yakını sorgulandı.