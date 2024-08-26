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Denizli'de feci kaza! Düğüne gidenleri taşıyordu devrildi: 26 yaralı

Denizli Pamukkale'de düğüne gidenleri taşıyan yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle devrildi. Kazada 26 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 16:33 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 16:51
Denizli’de feci kaza! Düğüne gidenleri taşıyordu devrildi: 26 yaralı

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Kaza, saat 14.00 sıralarında Antalya- Denizli kara yolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi.

Acıpayam ilçesinin Yazır Mahallesi'nden İzmir'e düğüne gidenleri taşıyan Bayram Karagöz yönetimindeki 20 KK 204 plakalı otobüs, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu yola devrildi.

Kazada, otobüs şoförüyle birlikte 1'i ağır, 26 kişi yaralandı.

Düğün yolunda kaza: 26 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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