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Balıkesir'de korkunç cinayet! Doğum gününe gitmek isteyen kızını boğarak öldürdü

Eylem Sevilen, arkadaşının doğum gününe gitmek için babası Murat’tan izin istedi ama alamadı. Bunun üzerine tartışma çıktı. Katil baba, kızını boğarak katletti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024
Balıkesir’de korkunç cinayet! Doğum gününe gitmek isteyen kızını boğarak öldürdü

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Balıkesir Gönen'de önceki gün korkunç bir cinayet işlendi. Eylem Sevilen (18), psikolojik sorunları olan baba Murat Sevilen'e (44) "Arkadaşımın doğum günü var" diye izin istedi. Babası erkek arkadaşı olduğunu düşündüğü için izin vermedi.

Bunun üzerine evde tartışma çıktı. Olayın büyümesiyle Murat Sevilen'in gözü döndü. Genç kızını elleriyle acımadan boğarak katletti. Ardından telefonunu inceledi. Arkadaşıyla yazışmalarını gördü. Bunun üzerine kızının erkek arkadaşını bulup, onu da öldürmeye karar verdi. Cani baba Murat Sevilen, arkasına bile bakamdan, hızlıca evden çıkıp taksiye bindi. Eylem'in cansız bedenini işten gelen annesi kanepenin içinde buldu. Durumu 112'ye bildirdi. Talihsiz genç kızın cansız bedeni, incelemenin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'ŞÜPHELENDİM'
Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Murat Sevilen, verdiği ifadesinde, "O gün ilaçlarımı almadım. Kızım arkadaşının doğum gününe gitmek istedi. Erkek arkadaşı olduğundan şüphelendim. Ben de izin vermedim. Boğdum" dedi. Katil zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Balıkesirde kan donduran baba vahşeti! Doğum gününe gitmek isteyen kızı Eylem Sevileni boğarak öldürdüBalıkesirde kan donduran baba vahşeti! Doğum gününe gitmek isteyen kızı Eylem Sevileni boğarak öldürdü
Balıkesir'de kan donduran baba vahşeti! Doğum gününe gitmek isteyen kızı Eylem Sevilen'i boğarak öldürdü

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