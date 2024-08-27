Balıkesir’de kan donduran baba vahşeti! Kızını öldürüp çekyatın içine koydu! Detaylar tüyler ürpertici

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ!

Konuyla ilgili şüpheli baba Murat Sevilen (44), gözaltına alındı.

Baba Sevilen'in emniyetteki ilk ifadesinde, kızını arkadaşının doğum gününe gitmek istediği ve bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.