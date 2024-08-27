SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Balıkesir'de kan donduran baba vahşeti! Kızını öldürüp çekyatın içine koydu! Detaylar tüyler ürpertici

Balıkesir Gönen’de kan donduran bir olay yaşandı. Annesinin kayıp ihbarında bulunduğu 18 yaşındaki Eylem Sevilen’in cansız bedeni kanepenin içinde bulundu. Eylem'i katleden kişinin babası olduğu ortaya çıktı. Babanın kızının telefonundaki yazışmaları görünce, erkek arkadaşını da öldürmek için taksiyle aramaya çıktığı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 10:57 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 08:45
Balıkesir’de kan donduran baba vahşeti! Kızını öldürüp çekyatın içine koydu! Detaylar tüyler ürpertici

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, annesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç kız, evindeki kanepenin içinde ölü bulundu, olayla ilgili itirafta bulunan baba tutuklandı.

Baba vahşeti! Kızını boğarak öldürdü!

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Karşıyaka Mahallesi 4016 Sokak'ta yaşayan Hafize Sevilen'in, kızı Eylem Sevilen'in (18) gün içinde eve gelmediği ihbarı üzerine araştırmaya başladı.

KANEPE İÇİNDE HAREKETSİZ
Ardından başka bir aile yakınının Sevilen'in evindeki kanepenin içinde hareketsiz yattığı bilgisini vermesi üzerine, ekipler Sevilen'i burada buldu.

Babası tarafından boğularak öldürülen Eylem SevilenBabası tarafından boğularak öldürülen Eylem Sevilen

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Eylem Sevilen'in cenazesi, incelemelerin ardından Gönen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ!
Konuyla ilgili şüpheli baba Murat Sevilen (44), gözaltına alındı.

Baba Sevilen'in emniyetteki ilk ifadesinde, kızını arkadaşının doğum gününe gitmek istediği ve bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Eylem Sevilen'in cansız bedeninin bulunduğu daireEylem Sevilen'in cansız bedeninin bulunduğu daire

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Sevilen, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ERKEK ARKADAŞINI DA ÖLDÜRECEKTİ
Kızının telefonunu inceleyen Sevilen'in erkek arkadaşıyla yazışmalarını gördüğü de ortaya çıktı.

Kızının erkek arkadaşını bulup, onu da öldürmeye karar veren Sevilen'in evden çıkıp bir taksiye bindiği tespit edildi.

Sevilen'in, psikolojik sorunlarının bulunduğu ve bir süredir ilaçlarını kullanmadığı iddia edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İşte adım adım firar rotası! Vatan haini Adil Öksüz böyle kaçmış! FETÖ’cü binbaşıdan akıl almaz savunma
Normalleşme ’rejim’i! Beşşar Esad’dan Terörle mücadele ortak çıkarımız, Türklerin çekilmesi ön koşul değil sözleri | PKK’yı korku sardı
İkinci el araba satışlarında yeni dönem! Ticaret Bakanlığı açıkladı: Artık zorunlu! 45 gün içinde teslimat, yüzde 10’luk kapora...
Eylem Tok, katil oğlu Timur Cihantimur’un kötü şartlar altında kaldığını söylemişti: Cezaevi yönetimi o iddiaları yalanladı!
Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i
Memura en az 43 bin TL: Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Tahminler neler?
Savunmanın yeni kalesi Ay yıldız Karargâhı! Pentagon’dan daha büyük olacak! Sona yaklaşılıyor
HAVA DURUMU I Meteoroloji, Valilik ve AFAD’dan sağanak yağış uyarısı! İstanbul da listede: 6 gün sürecek
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!
CHP’li İBB kontrolünde ihanet! Vaniköy’deki kaçak villa skandalında yeni perde: Ağaç katliamı Basit Onarım Belgesi üzerinden yapılmış
İKİNCİ MAAŞ İMKANI I Çalışanlara çifte emeklilik: Tamamlayıcı sistem nasıl uygulanacak? Ne zaman hayata geçecek?
Harem-i Şerif’e ’siyonist’ baskın! İTamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog hayali... Soykırım kabinesi birbirine düştü
KULİS | İmamoğlu’ndan Özel’i tasfiye operasyonu! Ekremci ekiple ’Genel Başkanlık’ mesaisi: Kılıçdaroğlu bu işin neresinde?
Beşiktaş’a bir Benfica’lı daha! Rafa Silva’nın yanına gelecek
Tahribat yapıldı | Vaniköy’deki kaçak villa skandalında tutanaklar ortaya çıktı: Her detayı ayrı rezillik
SON DAKİKA