HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile yağış uyarısı! Saat verildi! Bugün hava nasıl?

BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 35°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 32°C Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu SAAT VERİLDİ

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde: Bugün Karadeniz, İç Ege ve Akdeniz bölgesinde yağış var. Yarın yağış Marmara'yı da içine alıyor. Sıcaklık değişmiyor. İstanbul'da öğleden sonra bulutluluk artıyor akşam saatlerinden sonra yağış olası. Yarın yağış var. Bugün derece yarın 30 derece. KIRKLARELİ °C, 32°C Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri çok bulutlu KOCAELİ °C, 32°C Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

EGE Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AFYONKARAHİSAR °C, 31°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 35°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 37°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 32°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile zamanla bölge genelinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 35°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 32°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 33°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 31°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU Parçalı zamanla güney ve batısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 31°C Parçalı bulutlu ÇANKIRI °C, 33°C Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 31°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 28°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı