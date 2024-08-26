Neslihan Yılmaz, mide küçültme ameliyatında yaşamını yitirdi!

Ankara'da çağrı merkezinde çalışan Neslihan Yılmaz, fazla kilolarından kurtulmak için Ordu'daki özel bir hastane de ameliyat olmaya karar verdi. 27 Mayıs'ta yapılan tahlillerin ardından aynı gün operasyona alınan Yılmaz, 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Eve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitti. Neslihan Yılmaz, 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde her biri yaklaşık 5 saat süren 2 operasyon daha geçirdi. Genç kadın, 21 Haziran günü yaşamını yitirdi. Kızlarını kaybeden Yılmaz ailesi, operasyonu gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı ve diğer kusuru bulunan kişilerden taksirle ölüme neden olma gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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