Sivas’ta feci kaza! Düğüne giderken canlarından oluyorlardı: 29 yaralı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ve ambulans helikopter ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Midibüsün Ankara'dan Sivas'ın Şarkışla ilçesine düğüne gidenleri taşıdığı öğrenildi.