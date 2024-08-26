Konya tüyleri ürperten bir cinayet! Eşini vurmak isterken araya giren 5 yaşındaki kızını öldürdü

Konya Kulu'da önceki gün tüyleri ürperten bir cinayet işlendi. 3 çocuk babası Mehmet Özer (31) ve eşi Saadet arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerilim giderek arttı. Olayın büyümesiyle Mehmet Özer, eline aldığı tüfekle eşine ateş açmak istedi. Tam o sırada araya 5 yaşındaki kızı Hiranur girdi. Küçük çoçuk babasının tüfeğinden çıkan saçmalar ile vuruldu. Tüfekten çıkan mermi ise eşi Saadet'in ayağına isabet etti. Kanlar içinde kalan çocuk yere yığıldı. Mehmet Özer, ambulans çağırmadan hızlıca olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekibi, Hiranur Özer'i hastaneye kaldırdı. Talihsiz yavru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralı anne tedavisinin ardından taburcu oldu.

'KORKUTMAK İSTEDİM'

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Gözaltına alınan katil zanlısı baba ifadesinde, "Tartıştık. Eşim babasına gitmek isterken korkutmak amaçlı ateş ettim. Ama çocuğuma isabet etti" dedi.