Kapalıçarşı’daki kuyumcu atölyesinde yangın

Yangın, saat 07.50 sıralarında Beyazıt'ta bulunan tarihi Kapalıçarşı'daki bir kuyumcu atölyesinde çıktı.
Yangın, saat 07.50 sıralarında Beyazıt'ta bulunan tarihi Kapalıçarşı'daki bir kuyumcu atölyesinde çıktı.
Pazar günü nedeniyle kapalı olan kuyumcudan çıkan dumanları gören güvenlik ekipleri 112 ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR POLİS MEMURU DUMANDAN ETKİLENDİ
İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısaca sürede söndürülürken dumandan etkilenen 1 polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YANGIN NEDEN ÇIKTI?
Yangının nedeni kuyumcu dükkanındaki incelemelerden sonra netleşecek.