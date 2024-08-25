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Kapalıçarşı'daki kuyumcu atölyesinde yangın

İstanbul Fatih'te Kapalıçarşı'da kuyumcu atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ufak çaplı yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 polis memuru ise, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 09:32 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 09:50
Kapalıçarşı’daki kuyumcu atölyesinde yangın

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Yangın, saat 07.50 sıralarında Beyazıt'ta bulunan tarihi Kapalıçarşı'daki bir kuyumcu atölyesinde çıktı.

Pazar günü nedeniyle kapalı olan kuyumcudan çıkan dumanları gören güvenlik ekipleri 112 ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR POLİS MEMURU DUMANDAN ETKİLENDİ
İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısaca sürede söndürülürken dumandan etkilenen 1 polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YANGIN NEDEN ÇIKTI?
Yangının nedeni kuyumcu dükkanındaki incelemelerden sonra netleşecek.

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