Senede yalnızca 45 gün çalışıyorlar! Saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar! Herkes bu işi yapmak istiyor

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Karadeniz Bölgesi, Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip olup, özellikle fındık üretimiyle ünlüdür. Her yıl hasat mevsimi, bölgenin ekonomik yaşamında canlılık yaratır. Ordu bölgesinde başlayan fındık hasadı, sahil şeridinden başlayarak yavaş yavaş orta ve yüksek kesimlere doğru ilerler. Üreticiler, topladıkları fındıkları özenle kurutarak ilk işlemi tamamlar ve ardından bu değerli ürünü kabuklarından ayırmak için patoz makinelerini devreye sokar. Bu makineler, hasat edilen fındıkların kabuklarını hızlı ve verimli bir şekilde ayırma görevini üstlenir.

Patozcuların Çalışma Koşulları ve Ücretleri Fındık hasadı sırasında kullanılan patoz makineleri, sadece yılda yaklaşık 1,5 ay boyunca çalışırken, bu süre zarfında patozcuların çalışma koşulları oldukça zorlayıcı olabilmektedir. Yoğun iş temposu altında günlük yaklaşık 20 saat çalışan patozcular, geçmiş yıllarda saat başına 2 bin TL olan ücretlerini bu yıl 3 bin 500 TL'ye yükseltmişlerdir. Patozcular, zorlu hava koşulları ve toz içerisinde geçen uzun çalışma saatlerine rağmen, bu kısa süre zarfında yüksek gelir elde edebilmektedir.