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Senede yalnızca 45 gün çalışıyorlar! Saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar! Herkes bu işi yapmak istiyor

Karadeniz Bölgesi'nde fındık, önemli bir geçim kaynağı olarak öne çıkmakta ve her yıl belirli zamanlarda hasat edilmektedir. Özellikle Ordu bölgesinde, fındık hasadı sahil kesimlerinde başlamış olup, orta ve yüksek kesimlerde devam ediyor. Bu süreçte fındık üreticileri, hasat ettikleri ürünleri kurutmakta ve kabuklarından ayırmak için patoz makinelerini kullanıyor.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 15:50 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 16:35
Senede yalnızca 45 gün çalışıyorlar! Saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar! Herkes bu işi yapmak istiyor

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Karadeniz Bölgesi, Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip olup, özellikle fındık üretimiyle ünlüdür. Her yıl hasat mevsimi, bölgenin ekonomik yaşamında canlılık yaratır. Ordu bölgesinde başlayan fındık hasadı, sahil şeridinden başlayarak yavaş yavaş orta ve yüksek kesimlere doğru ilerler. Üreticiler, topladıkları fındıkları özenle kurutarak ilk işlemi tamamlar ve ardından bu değerli ürünü kabuklarından ayırmak için patoz makinelerini devreye sokar. Bu makineler, hasat edilen fındıkların kabuklarını hızlı ve verimli bir şekilde ayırma görevini üstlenir.

Patozcuların Çalışma Koşulları ve Ücretleri

Fındık hasadı sırasında kullanılan patoz makineleri, sadece yılda yaklaşık 1,5 ay boyunca çalışırken, bu süre zarfında patozcuların çalışma koşulları oldukça zorlayıcı olabilmektedir. Yoğun iş temposu altında günlük yaklaşık 20 saat çalışan patozcular, geçmiş yıllarda saat başına 2 bin TL olan ücretlerini bu yıl 3 bin 500 TL'ye yükseltmişlerdir. Patozcular, zorlu hava koşulları ve toz içerisinde geçen uzun çalışma saatlerine rağmen, bu kısa süre zarfında yüksek gelir elde edebilmektedir.

Zorlu Hasat Süreci

Patoz ortaklarından Yiğit Çağan, mevcut sezonun başlamasıyla birlikte işlerinin yoğunlaştığını belirtmiştir. Sahil kesimindeki çalışmaların yaklaşık 10 gün içinde tamamlanacağını ifade eden Çağan, "Sahil kesimi yaklaşık 20 gün sürüyor, ardından orta ve yüksek kesimlere geçiyoruz. Toplamda 1,5 ay kadar çalışıyoruz. Zaman zaman gece boyunca çalışmak zorunda kalıyoruz" demiştir.

Fındık Hasadının Maliyeti ve Zorlukları

Fındık üreticisi Mustafa Yıldırım ise, hasadın devam ettiğini ve toplanan fındıkların patoz işleminden geçirildiğini aktarmıştır. Özellikle kahverengi kokarcanın fındıklara verdiği zararın %20 civarında olduğunu belirten Yıldırım, "Fındık hasadı ve patoz işlemleri zorluğu yanı sıra, işçilik maliyetleri de oldukça yüksek. Ürettiğim fındığın yaklaşık %80'i işçilik giderlerine gidiyor" şeklinde konuşmuştur.

Güneş Altında Zorlu Çalışma

Yıldırım, ayrıca güneş altında saatlerce süren çalışmanın zorluklarına değinmiş, "Hasat süreci genellikle 2-3 hafta sürüyor. Bu süreçte fındıkları önce kurutuyoruz, sonra patoz işlemi yapıyoruz ve son olarak tane olarak kurutma işlemine geçiyoruz" dedi.


Kaynak: İHA

Derleme: takvim.com.tr

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