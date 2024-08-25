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Gönen'de kan donduran olay: Cani baba kızını boğarak öldürdü

Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Murat Sevilen tartıştığı kızını boğarak öldürdü. Öte yandan Murat Sevilen’in psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 23:20 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 03:15
Gönen’de kan donduran olay: Cani baba kızını boğarak öldürdü

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Kan donduran olay, Gönen'e bağlı Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak'taki Sevilen ailesinin ikametinde gerçekleşti. Psikolojik sorunları olan Murat Sevilen, kızı Eylem Sevilen (18) ile tartıştıktan sonra boğarak öldürdü.

Cani baba kızını boğarak öldürdü Cani baba kızını boğarak öldürdü

SAVCILIK OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI
Murat Sevilen cinayeti işledikten sonra evi terk etti. Daha sonra eve gelen anne, açık bırakılan çekyatın içinde kızının cansız bedeniyle karşılaştı ve polis ekiplerine haber verdi. Olaydan saatler sonra ise Murat Sevilen polis ekiplerine teslim oldu.

Eylem Sevilen'in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildiEylem Sevilen'in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Eylem Sevilen'in cansız bedeni Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Savcılığın olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

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