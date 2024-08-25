Gönen’de kan donduran olay: Cani baba kızını boğarak öldürdü

Kan donduran olay, Gönen 'e bağlı Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak'taki Sevilen ailesinin ikametinde gerçekleşti. Psikolojik sorunları olan Murat Sevilen , kızı Eylem Sevilen (18) ile tartıştıktan sonra boğarak öldürdü.

Cani baba kızını boğarak öldürdü

SAVCILIK OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Murat Sevilen cinayeti işledikten sonra evi terk etti. Daha sonra eve gelen anne, açık bırakılan çekyatın içinde kızının cansız bedeniyle karşılaştı ve polis ekiplerine haber verdi. Olaydan saatler sonra ise Murat Sevilen polis ekiplerine teslim oldu.