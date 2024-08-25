İyileştiren hastaneye hastalarından 1 milyonluk bağış!

Akyürek çifti, 50 yıldır yaşadıkları Almanya'dan her yıl olduğu gibi memleketleri Ordu'ya geldi. Sağlık sorunları ortaya çıkan 68 yaşındaki emekli Sedat Akyürek, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat etti. Akciğerinde sorun olduğu belirlenen Akyürek'e burada tedavi uygulandı. İyileşen Akyürek, hastaneye bağış yapmak istedi. Görüşmeler sonucunda Akyürek çiftinin yaptığı 1 milyon liralık bağış ile hastaneye akciğer kanseri tedavisinde kullanılan bronkoskopi cihazı alınmasına karar verildi. Akyürek, "İnşallah birçok hastamız bu cihaz sayesinde sağlığına kavuşacaktır." dedi.

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