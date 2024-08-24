Optik illüzyon: Resimdeki 5 limonu şahin gibi gözü olanlar buluyor

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Dudolf'un son bulmacası, sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi. Sarı civcivlerin arasına gizlenmiş limonları bulmak renklerin benzerliği nedeniyle birçok kişi için oldukça zorlayıcı. Bu zorluk bulmacanın popülaritesini artıran önemli bir etken oldu.

CİVCİVLERİN İÇİNDEKİ LİMONU BULABİLİR MİSİNİZ? Resimdeki civcivlerin bazıları şapka, atkı ya da papyon gibi aksesuarlarla süslenmiş. Bu detaylar, bulmacanın çözümünü daha da zorlaştırıyor. Aynı renk tonlarına sahip civcivler ve limonlar arasında, gözlerinizi detaylara odaklamak büyük önem taşıyor.