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Optik illüzyon: Resimdeki 5 limonu şahin gibi gözü olanlar buluyor

Ünlü optik illüzyon tasarımcısı Dudolf yeni bir bulmaca ile milyonları zorluyor. Bu kez sarı rengin baskın olduğu bir resimde yüzlerce civciv arasında gizlenmiş beş limonu bulmanız gerekiyor. Görsel zeka ve dikkat yeteneğinizi sınayan bu bulmaca birçok kişi için tam bir meydan okuma. 10 kişiden 8’i bu limonları fark edemiyor.

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 12:19 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 12:27
Optik illüzyon: Resimdeki 5 limonu şahin gibi gözü olanlar buluyor

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Dudolf'un son bulmacası, sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi. Sarı civcivlerin arasına gizlenmiş limonları bulmak renklerin benzerliği nedeniyle birçok kişi için oldukça zorlayıcı. Bu zorluk bulmacanın popülaritesini artıran önemli bir etken oldu.

CİVCİVLERİN İÇİNDEKİ LİMONU BULABİLİR MİSİNİZ?

Resimdeki civcivlerin bazıları şapka, atkı ya da papyon gibi aksesuarlarla süslenmiş. Bu detaylar, bulmacanın çözümünü daha da zorlaştırıyor. Aynı renk tonlarına sahip civcivler ve limonlar arasında, gözlerinizi detaylara odaklamak büyük önem taşıyor.

LİMONLARI BULMAK İÇİN STRATEJİLER

Bulmacayı çözmekte zorlanıyorsanız, şu stratejiler işinize yarayabilir:

Büyük Resme Odaklanın: İlk bakışta limonları göremiyorsanız, resme daha geniş bir açıdan bakmayı deneyin.

Renk ve Şekil Farklılıklarını İnceleyin: Civcivler arasında küçük şekil ve renk farklılıkları olabilir. Limonların oval bir şekle sahip olduğunu unutmayın.

Sabırlı Olun: Hemen bulamazsanız, resme ara verin ve bir süre sonra tekrar bakın. Gözler ve beyin, ara verdikten sonra daha iyi çalışabilir.

İşte limonların yerleri!

Dudolf'un bu yeni bulmacası, hem eğlenceli hem de zorlu bir görsel test sunuyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu görsel bulmaca, kısa sürede binlerce kişi tarafından çözülmeye çalışıldı. Siz de bu zorluğa katılıp limonları bulabilecek misiniz?

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