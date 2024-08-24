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Yeşil pasaporta dair detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle arama motorlarında konu hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, yeşil pasaport kimler alabilir, hangi belgeler gerekiyor? Yeşil pasaport için vize gerekiyor mu, avantajı nedir? İşte merak edilenler!

YEŞİL PASAPORT NEDİR? Yeşil pasaport, Türkiye'de "hususi pasaport" olarak da bilinen, belirli kamu çalışanlarına, emekli memurlara ve bu kişilerin ailelerine sunulan özel bir pasaport çeşididir. Bordo pasaporttan farklı olarak, yeşil pasaport sahipleri birçok ülkeye vizesiz seyahat edebilir veya vize işlemlerinde kolaylıklar yaşayabilirler.