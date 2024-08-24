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Yeşil pasaport kimler alabilir, hangi belgeler gerekiyor? Yeşil pasaport için vize gerekiyor mu, avantajı nedir?

Son günlerde yeşil pasaport alabilecek kişi sayısının artabileceğine dair iddialar gündemde. Bu durum, yeşil pasaportla ilgili merakları artırdı. Özellikle “Yeşil pasaporta vize gerekiyor mu?” sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Peki, yeşil pasaport nedir, kimler alabilir ve başvurular için hangi belgeler gereklidir? İşte yeşil pasaportla ilgili tüm detaylar!

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 11:18 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 11:18
Yeşil pasaport kimler alabilir, hangi belgeler gerekiyor? Yeşil pasaport için vize gerekiyor mu, avantajı nedir?

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Yeşil pasaporta dair detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle arama motorlarında konu hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, yeşil pasaport kimler alabilir, hangi belgeler gerekiyor? Yeşil pasaport için vize gerekiyor mu, avantajı nedir? İşte merak edilenler!

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Yeşil pasaport, Türkiye'de "hususi pasaport" olarak da bilinen, belirli kamu çalışanlarına, emekli memurlara ve bu kişilerin ailelerine sunulan özel bir pasaport çeşididir. Bordo pasaporttan farklı olarak, yeşil pasaport sahipleri birçok ülkeye vizesiz seyahat edebilir veya vize işlemlerinde kolaylıklar yaşayabilirler.

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİR?

Yeşil pasaport, genellikle aşağıdaki kişilere verilir:

Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolu kamu görevlileri ve diğer devlet memurları: Belirli bir hizmet süresini tamamlayan kamu görevlileri yeşil pasaport almaya hak kazanır.
Kamu çalışanlarının emeklileri: Emeklilikten sonra belirli bir süre kamu görevinde bulunan kişiler de yeşil pasaport alabilirler.
Büyükşehir belediye başkanları: Görevde bulundukları süre boyunca yeşil pasaport sahibi olabilirler.
Eski TBMM üyeleri ve eski bakanlar: Görevlerinden ayrıldıktan sonra da yeşil pasaport hakkına sahip olurlar.
Belirli kategorilerdeki akademisyenler ve öğretmenler: Bu gruptaki kişiler de belirli şartlar altında yeşil pasaport alabilirler.

YEŞİL PASAPORTA VİZE GEREKİYOR MU?

Birçok ülke yeşil pasaport sahiplerinden vize talep etmiyor. Ancak bazı ülkeler, hususi damgalı bu pasaport için de vize isteyebiliyor. Seyahat öncesinde, gidilecek ülkenin vize politikalarının güncel durumu kontrol edilmelidir.

YEŞİL PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Yeşil pasaport başvurusu yaparken gerekli belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı
Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
Çalışma belgesi veya emeklilik durumunu gösteren belge
Başvuru formu (online ya da kağıt form)
Varsa eski pasaport

Yeşil pasaport başvuruları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınmaktadır ve başvuru sahibinin statüsüne göre ek belgeler istenebilir.

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