YEŞİL PASAPORTA VİZE GEREKİYOR MU?
Birçok ülke yeşil pasaport sahiplerinden vize talep etmiyor. Ancak bazı ülkeler, hususi damgalı bu pasaport için de vize isteyebiliyor. Seyahat öncesinde, gidilecek ülkenin vize politikalarının güncel durumu kontrol edilmelidir.
YEŞİL PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Yeşil pasaport başvurusu yaparken gerekli belgeler şunlardır:
Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı
Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
Çalışma belgesi veya emeklilik durumunu gösteren belge
Başvuru formu (online ya da kağıt form)
Varsa eski pasaport
Yeşil pasaport başvuruları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınmaktadır ve başvuru sahibinin statüsüne göre ek belgeler istenebilir.