Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesinde önemli gelişme! ABD savcısı öne alınmasını istedi

İstanbul'da araçla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve olay sonrası annesi Eylem Tok ile birlikte kaçtığı ABD'de yakalanarak tutuklu yargılanan Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi talep edildi. Savcılık, Cihantimur'un Türkiye'ye iade kararının onay için ABD Dışişleri Bakanlığı'na sunulmasını istedi.

DURUŞMADAN ÖNCE ALIN

Massachusetts Eyalet Bölge Başsavcısı Vekili Joshua Levy, Cihantimur'un yargılandığı mahkemeye sunduğu dilekçede sanığın Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili kararın yapılacak duruşma öncesinde alınmasını istedi. Levy, mahkemeden ayrıca Cihantimur'un taksirle adam öldürme ve yaralanmaya neden olma suçundan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre Türkiye'ye iade edilebilir olduğunu tasdik etmesi için kararını ABD

Dışişleri Bakanlığı'na sunmasını talep etti.



SON BİR AŞAMA KALDI

Savcılık, Cihantimur'un avukatlarının daha önce hakime yaptıkları başvuruda davanın düşürülmesi talebine de itiraz etti. Cihantimur'la ilgili son bir iade duruşmasının yapılması ancak Türkiye'nin iade için sunduğu delillerin değerlendirilerek anlaşmaya uygunluk ve ABD hukukunda tanımlanan tasdik için yasal gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Cihantimur'un avukatları yeniden tahliye talebinde bulunmuştu. Mahkemeye sunulan psikiyatri raporu için gizlilik talep eden avukatlar Cihantimur'un annesinin ABD'ye gitme kararına itaat ettiği savunmuştu.

Uzun süredir adalet bekleyen Murat Aci olayı, sonunda Cihantimur ve Tok'un iadesiyle netleşecek.