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CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu'nun korumaları engelli vatandaşı yaka paça dışarı attı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun korumaları, engelli bir vatandaşı hırpalayarak yanından uzaklaştırdı. Gazetecilere açıklama yapan Sümer, ağlayarak, "Ben engelliyim. İş isteyecektim, korumalar bana vurdu." dedi.

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 00:50 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 01:21
CHP’li Başkan Ekrem İmamoğlu’nun korumaları engelli vatandaşı yaka paça dışarı attı!

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun korumaları, ismi Sümer olduğu öğrenilen engelli bir vatandaşın 'iş talebi' üzerine adamı alandan uzaklaştırdı.

ENGELLİ VATANDAŞ HIRPALANARAK ÇIKARILDI

Sultangazi Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleşen bir etkinlikte CHP'li taraflar yeni bir skandala daha imza attı.

ENGELLİ VATANDAŞ İMAMOĞLU KORUMALARI TARAFINDAN HIRPALANARAK ÇIKARILDI

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan iş istemek için İmamoğlu2na ulaşmaya çalışan engelli bir vatandaş, koruma engeline takıldı. İsmi Sümer olduğu öğrenilen kişi İmamoğlu'nun korumaları tarafından taka paça uzaklaştırıldı.

İmamoğlu'nun korumaları engelli bir vatandaşı hırpaladı!

Ekrem İmamoğlu ile görüşmek isteyen Ercan Sümer, korumalar tarafından zorla uzaklaştırılarak salonun arka tarafına sürüklendi.

YAKA PAÇA DIŞARI ATILDI

Ekrem İmamoğlu'nun Sultangazi Cebeci Spor Kompleksi'ndeki programını tamamlayarak ayrılması sonrası Sümer, daha sonra görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.

"BEN ENGELLİYİM! İŞ İSTEYECEKTİM, KORUMALAR BANA VURDU"

Burada gazetecilere açıklama yapan Sümer, ağlayarak, "Ben engelliyim. İş isteyecektim, korumalar bana vurdu. İş istiyorum Başkanımdan, başka bir şey istemiyorum. Bana bir iş, ne olursun Allah aşkına... İşsizim." dedi.

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CHP’li Başkan Ekrem İmamoğlu’nun korumaları engelli vatandaşı yaka paça dışarı attı!
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