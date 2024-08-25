Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu? Valilikten o paylaşımlar hakkında açıklama

Acılı ailenin terliğin kızları Narin Güran 'a ait olduğunu söylemesi üzerine söz konusu terlik, jandarma ekipleri tarafından incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın babası Arif Güran

ÇARŞAMBA'DAN BERİ HABER ALAMADIK

Arama çalışmaları devam ederken kızı Narin'den Çarşamba gününden bu yana haber alamadıklarını söyleyen acılı baba Arif Güran, "Çarşamba gününden bu yana kızımdan haber alamadık. Köyün 5 kilometre etrafında arama yapıldı. Sayın Valim, helikopter gönderdi, mısır ve pamuk tarlalarında arama yapıldı, Allah razı olsun. Köyün 5 kilometre etrafını aradılar, ama ses seda yok. Sadece dün köyün girişinde bir terlik bulundu, aynı terlik ama kızımın terliği olduğunu diyemeyiz" ifadelerini kullandı.