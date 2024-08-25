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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu? Valilikten o paylaşımlar hakkında açıklama

Türkiye günlerdir Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı konuşuyor. Kur'an kursundan arkadaşlarıyla birlikte dönen Narin Güran'dan çarşamba gününden bu yana haber alınamıyor. Kaçırılma şüphesi üzerinde durulan Narin hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi. Narin bulundu mu? Narin Güran'ın cesedi mi bulundu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 11:15 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 11:23
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu? Valilikten o paylaşımlar hakkında açıklama

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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken sosyal medya hesaplarından yapılan "Narin'in cansız bedeni bulundu" paylaşımlarına valilikten açıklama geldi.

Diyarbakır'da kaybolan Narin GüranDiyarbakır'da kaybolan Narin Güran

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Narin Güran'ın arkadaşlarıyla birlikte yürüdüğü anlar güvenlik kamerasındaNarin Güran'ın arkadaşlarıyla birlikte yürüdüğü anlar güvenlik kamerasında

KUR'AN KURSUNDAN ÇIKTI EVE DÖNMEDİ!
8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduğu gün Kur'an kursundan çıktığı ve eve doğru yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da kayıp Narin Güran'ın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!

YOL KENARINDAN TERLİĞİ BULUNDU
Arama çalışmalarına devam eden ekipler Güran ailesinin evine 3 kilometre uzaklıkta bir kız çocuğu terliği buldu.

Kaybolan Narin Güran'ın terliğiKaybolan Narin Güran'ın terliği

Acılı ailenin terliğin kızları Narin Güran'a ait olduğunu söylemesi üzerine söz konusu terlik, jandarma ekipleri tarafından incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın babası Arif GüranDiyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın babası Arif Güran

ÇARŞAMBA'DAN BERİ HABER ALAMADIK
Arama çalışmaları devam ederken kızı Narin'den Çarşamba gününden bu yana haber alamadıklarını söyleyen acılı baba Arif Güran, "Çarşamba gününden bu yana kızımdan haber alamadık. Köyün 5 kilometre etrafında arama yapıldı. Sayın Valim, helikopter gönderdi, mısır ve pamuk tarlalarında arama yapıldı, Allah razı olsun. Köyün 5 kilometre etrafını aradılar, ama ses seda yok. Sadece dün köyün girişinde bir terlik bulundu, aynı terlik ama kızımın terliği olduğunu diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Bir şehir onu arıyor!

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