Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu? Valilikten o paylaşımlar hakkında açıklama

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken sosyal medya hesaplarından yapılan "Narin'in cansız bedeni bulundu" paylaşımlarına valilikten açıklama geldi.
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken sosyal medya hesaplarından yapılan "Narin'in cansız bedeni bulundu" paylaşımlarına valilikten açıklama geldi.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur." ifadeleri kullanıldı.
KUR'AN KURSUNDAN ÇIKTI EVE DÖNMEDİ!
8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduğu gün Kur'an kursundan çıktığı ve eve doğru yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
YOL KENARINDAN TERLİĞİ BULUNDU
Arama çalışmalarına devam eden ekipler Güran ailesinin evine 3 kilometre uzaklıkta bir kız çocuğu terliği buldu.
Acılı ailenin terliğin kızları Narin Güran'a ait olduğunu söylemesi üzerine söz konusu terlik, jandarma ekipleri tarafından incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.
ÇARŞAMBA'DAN BERİ HABER ALAMADIK
Arama çalışmaları devam ederken kızı Narin'den Çarşamba gününden bu yana haber alamadıklarını söyleyen acılı baba Arif Güran, "Çarşamba gününden bu yana kızımdan haber alamadık. Köyün 5 kilometre etrafında arama yapıldı. Sayın Valim, helikopter gönderdi, mısır ve pamuk tarlalarında arama yapıldı, Allah razı olsun. Köyün 5 kilometre etrafını aradılar, ama ses seda yok. Sadece dün köyün girişinde bir terlik bulundu, aynı terlik ama kızımın terliği olduğunu diyemeyiz" ifadelerini kullandı.