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8 yaşındaki Narin Güran nerede? Kuran kursundan çıktı bir daha gelmedi

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta Kuran kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran’ı (8) arama çalışmaları dördüncü gününe girdi. Arama çalışmalarında bugüne kadar 9 bin 300 araç kontrol edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024
8 yaşındaki Narin Güran nerede? Kuran kursundan çıktı bir daha gelmedi

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Esrarengiz olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmeyince köylülerle birlikte yapılan aramadan da sonuç alınmayınca Narin'in babası Arif Güran akşam saat 20.15'te karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

TERLİĞİ BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalarda jandarmaya ait helikopterle de havadan destek verdi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlar arandı. Arama çalışmalarında 22 Ağustos gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu.


Okulun 21 Ağustos tarihinde saat 15.15'teki görüntülerinde 4 arkadaşıyla yürüdüğü evine doğru gittiği yer aldı.
Mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlar dahil olmak üzere bugüne kadar toplamda 9 bin 300 araç arandı. Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen ailenin ise endişeli bekleyişi sürüyor.

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