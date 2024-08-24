Sultangazi’de feci kaza! Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Aisa Çavuş

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Aisa Çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çavuş'a çarpan otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.