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Sultangazi'de feci kaza! Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Sultangazi'de feci bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Suriyeli Aisa Çavuş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çavuş'a çarpan otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 09:32 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 09:40
Sultangazi’de feci kaza! Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Olay, saat 14.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi.



YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI
Suriyeli 4 yaşındaki Aisa Çavuş kardeşi ile birlikte bakkaldan ekmek aldıktan sonra eve gitmek için yolun karşına geçmek üzere harekete geçti. O sırada Çavuş'a 34 DTV 705 plakalı otomobil çarptı. Sürücü ve çevrede bulunan vatandaşlar çocuğun yardımına koştu.



EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sonrası yaşanan panik anları ve sağlık ekiplerinin çocuğa yaptığı ilk müdahale cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aisa ÇavuşAisa Çavuş

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Aisa Çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çavuş'a çarpan otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.

İLK ANDA ÇOCUK YAŞIYORDU, UMUDUMUZ VARDI
Olayı anlatan Muhammed Hüseyin, "Küçük çocuk bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçecekti. Sokaktaki araç çocuğa vurdu. Çocuğu fırlattı sonrada üzerinden geçti. Sürücü sonra telefonu ile ambulansı aradı. Ben çocuğa baktığımda biraz nefes alıyordu. Çocuk hastanede ölmüş. İlk anda çocuk yaşıyordu, umudumuz vardı" dedi.

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