Almanya'nın Frankfurt şehrinde her gün 450 bin kişinin seyahat ettiği tren istasyonda yaşanan kanlı infaz, ülkenin gündeminde ilk sırada yer aldı. SEBEP YİNE AYNI: KAN DAVASI Şanlıurfa'dan Almanya'ya uzanan cinayetin perde arkası aralanmaya devam ediyor. Korkunç olayın ardından yine kan davası çıktı. 2016 yılında Cuvanlı aşiretine mensup Sinan E.'nin Viranşehir'de öldürülmesi sonucu akraba olmalarına rağmen olayı kan davasına çeviren taraflar arasında barış sağlanmadı. KARDEŞİNİN KATİLİNİ ÇİLEK TARLASINDA İNFAZ ETTİ 27 yaşındaki Tahsin E., kardeşinin ölümünden 46 yaşındaki Ahmet Dakak'ı sorumlu tutarak ailesiyle birlikte ölüm yemini etti. Tahsin E., geçtiğimiz mayıs ayında kanlı infaz için harekete geçti. Antalya'nın Aksu İlçesi'nde Ahmet Özdakak'ı, kamyonetle getirdiği çileği müşterilerine sattığı esnada 12 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kayıplara karıştı. İNTİKAM İÇİN İZ SÜRDÜ Özdakak'ı toprağa veren aile, Tahsin E.'yi bulmak içi harekete geçti. Tahsin E.'nin sosyal medya hesaplarından Almanya'ya kaçtığını tespit eden Özdakak Ailesi, durumu Almanya'nın Baden-Württemberg şehrinde yaşayan amcaları kebap salonu işletmecisi Kemal Özdakak'a bildirdi. SOLUĞU FRANKFURT'TA ALDI Yeğenini öldüren Tahsin E.'nin Frankfurt'ta yaşadığını öğrenen Kemal Özdakak, 225 kilometre seyahat etti. Tahsin E.'nin yaşadığı adresi tespit eden Özdakak, genç adamı takibe aldı. ADIM ADIM İZLEDİ PERONDA İNFAZ ETTİ! Tahsin E.'yi günlerce takip eden Özdakak, infaz etmek için hazırlıklarını tamamladı. Tahsin E.'nin adres değiştireceğini öğrendikten sonra ise Özdakak, her gün 450 bin kişinin seyahat ettiği tren istasyonu içinde 9. Peron'nda buldu. Başka bir şehre gidecek olan Tahsin E.'nin arkasından yaklaşarak gözünü kırpmadan herkesin önünde vurdu. YERDE 2 EL DAHA ATEŞ ETTİ Kanlar içinde yere düşen Tahsin E.'ye yerde de iki el ateş eden Özdakak silahı fırlatıp olay yerinden soğukkanlı bir biçimde uzaklaştı. İstasyon polisi, 7. peronda trene bindiği esnada Özdakak'ı yakaladı. İSTASYONA BEYAZ GÜL KOYULDU Kemal Özdakak, ilk sorgusunda suçunu itiraf etti. Polis sorgusunda ise cinayetle ilgili konuşmak istemediğini söyledi. Otopsi için hastaneye kaldırılan Tahsin E.'nin öldürüldüğü tren istasyonuna bırakılan beyaz gül ise gizemini koruyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN