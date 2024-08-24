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Kayseri'de sel ve heyelan meydana geldi! 40 kişi kurtarıldı 1 kişi aranıyor!

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Selin vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar oluşurken, 40 vatandaşın kurtarıldığı ancak 1 kişinin kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 23:32 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 01:47
Kayseri’de sel ve heyelan meydana geldi! 40 kişi kurtarıldı 1 kişi aranıyor!

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İlçeye bağlı Güllüce Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sele oldu. Sel sularının vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar oluşurken, birçok evi de su bastı. 40 kişi kurtarılırken 1 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.

EKİPLER SEFERBER: 1 KİŞİ KAYIP

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sağanak yağış sel felaketi getirdi. Selin vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar oluşurken, kayıp olan 1 kişiyi arama çalışması sürüyor.

Sel nedeniyle araçlar sel sularında kalırken, 1 kişinin kaybolduğu öğrenildi. Selin ardından bölgeye AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, Anda arama kurtarma, Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

VALİ BÖLGEYE GELDİ

Öte yandan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de bölgeye gelerek Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve ekiplerden bilgi aldı. Selin vurduğu bölgede çalışmalar sürüyor.

40 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan meydana gelen selde araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 40 kişinin kurtarıldığı belirtilirken, sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz derhal çalışmalara başlamış mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları ise halen devam etmektedir" dedi.

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