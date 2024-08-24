SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Amasya alarma geçti: Sadece 10 gün yetecek kadar su kaldı!

Amasya'da suların azalması nedeniyle alarma geçti. Sadece 10 gün yetecek kadar suyun kalması nedeniyle, gece saatlerinde farklı mahallelerde su kesintileri başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 16:13 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 16:13
Amasya alarma geçti: Sadece 10 gün yetecek kadar su kaldı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Amasya'da içme sularının yetersiz olması nedeniyle 2 haftadır gece saatlerinde farklı mahallelerde su kesintileri başladı. Alarm gibi açıklama yapan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Sürekli su verdiğimizde 10 gün yetecek kadar suyumuz var" dedi.

Türkiye kurak ve yağışsız bir dönemden geçerken belediyeler kendi inisiyatifleriyle bazı çözümlere başvuruyor.



Yaptığı esnaf gezisinin görüntülerini paylaşıp günlük kullanılan suyla depoya gelen su arasında fark oluşmaya başladığı için yaptıkları su kesintilerine değinen Başkan Sevindi, "Yağış olmaması sebebiyle suyumuz az. Sürekli su verdiğimizde de 10 gün yetecek kadar suyumuz var. O yüzden insanların en az su kullandığı vakitte gece keserek vatandaşı da çok mağdur etmeden depolardaki eksiği gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Belediye, önceden önlem alınması amacıyla 00.00 - 07.00 saatleri arasında kesinti olacak mahalleleri sosyal medya hesabından duyuruyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA