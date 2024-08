CHP’li Beşikçioğlu’ndan akılalmaz açıklama! Çocuğu ısıran sokak köpeği aynı yere bırakılacak

ETİMESGUT'TA SOKAK KÖPEKLERİNDE ARTIŞ

İlçenin sınırlarına diğer ilçelerden bırakılan köpek sayısında artış gözlemlediklerini aktaran Beşikçioğlu, şunları kaydetti:



"Bu durum, can dostlarımızı korumak için gösterdiğimiz titiz çalışmalara gölge düşürebilir. Bu nedenle, ilçemizde hem sokak hayvanlarımızın hem de vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. Her bir çocuğun ve vatandaşın sağlığını ve yaşam hakkını nasıl önemsiyorsak, her sokak hayvanının da can güvenliğini en az o kadar önemsiyoruz. Küpeli ya da küpesiz, sokak hayvanlarından gelen her şikayet ciddiyetle ele alınmakta ve gereken işlemler yapılmaktadır.