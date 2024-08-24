PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

CHP'li Beşikçioğlu'ndan akılalmaz açıklama! Çocuğu ısıran sokak köpeği aynı yere bırakılacak

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ilçede bir çocuğu ısıran yeşil küpeli sokak köpeğinin 10 günlük gözetim sonrası alındığı yere bırakılacağını bildirince vatandaşlar bu duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 00:52 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 00:56
CHP’li Beşikçioğlu’ndan akılalmaz açıklama! Çocuğu ısıran sokak köpeği aynı yere bırakılacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ilçede bir çocuğu ısıran yeşil küpeli sokak köpeğinin 10 günlük gözetimden sonra alındığı yere bırakılacağını bildirdi.


''KÖPEK VAKALARINI HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ''

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde yaşanan köpek ısırma vakasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğini belirtti.

''10 GÜNLÜK GÖZETİMDEN SONRA TEKRAR BIRAKILACAK''

Yeşil küpeli bir sokak köpeğinin Y.K. adlı bir çocuğu ısırmasının ardından gerekli adımları attıklarını bildiren Beşikçioğlu, "Bahsi geçen köpeğin yeşil küpesi, Sincan Belediyesi'ne kayıtlı bir sokak hayvanı olduğunu göstermektedir. Gerekli sağlık kontrolleri için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürülen can dostlarımızdan bir tanesi sahiplendirilmiş olup diğeri ise 10 günlük gözetimden sonra alındığı yere bırakılacaktır." ifadelerini kullandı.

ETİMESGUT'TA SOKAK KÖPEKLERİNDE ARTIŞ

İlçenin sınırlarına diğer ilçelerden bırakılan köpek sayısında artış gözlemlediklerini aktaran Beşikçioğlu, şunları kaydetti:


"Bu durum, can dostlarımızı korumak için gösterdiğimiz titiz çalışmalara gölge düşürebilir. Bu nedenle, ilçemizde hem sokak hayvanlarımızın hem de vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. Her bir çocuğun ve vatandaşın sağlığını ve yaşam hakkını nasıl önemsiyorsak, her sokak hayvanının da can güvenliğini en az o kadar önemsiyoruz. Küpeli ya da küpesiz, sokak hayvanlarından gelen her şikayet ciddiyetle ele alınmakta ve gereken işlemler yapılmaktadır.


Bu süreçte, ısırılan çocuğumuzun sağlık durumu titizlikle incelenmiş ve aşı kartı ile sağlık raporu kamuoyuyla paylaşılmıştır. Hem köpeğin zarar görmemesi hem de ısırılan çocuğun doğru bir şekilde tedavi edilmesi adına bu süreci dikkatle yürütmekteyiz. Bu konuda hayvanseverlerimizden de anlayış ve işbirliği bekliyoruz. Sokak hayvanlarımızı korurken, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak en büyük sorumluluğumuzdur."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cumhur İttifak’ından Ahlat çıkarması! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya gelecek | 21 yıl sonra ilk: Kabine toplanacak
İstanbul’un sırtına saplanan ihanet hançeri! İşte CHP’li İBB’nin Vaniköy’deki kaçak villa skandalında söylediği yalanların kronolojisi
9 gün erişim engeli getirilmişti! Instagram tekrar kapatılacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklamalar: Eğer bu adımları atmazlarsa...
Başkan Erdoğan’dan Aksaz Tersanesi Komutanlığı’nın açılışında önemli açıklamalar
Türkiye’nin yeni muhafızı: Pirireis | Sınıfının ilki haftalarca suyun altında gizlilik! İşte tüm özellikleri...
CHP’li Beşikçioğlu’ndan akılalmaz açıklama! Çocuğu ısıran sokak köpeği aynı yere bırakılacak
CHP’de neler oluyor? FETÖ sözleri sonrası Özgür Özel’den manidar hamle: Cumhurbaşkanı adayı değilim
Almanya’nın Solingen kentinde kanlı festival! Bıçakla dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var! Polisten şehri terk edin çağrısı | Bir şüpheli yakalandı
Dilan Polat’ın kara kutusu Şule’den yeni paylaşım! Hırsızlık yaptığı iddia edilmişti! O pozla yanıt verdi
Galatasaray çıkmazda! Transferde başa bela oldular
CHP’li İBB’nin kaçak villa yalanı ortaya çıktı: Denetimden sonra suç duyurusunda bulundular | Takvim.com.tr belgesiyle açıklıyor
TBMM’de Yapay Zeka Komisyonu kuruluyor: Yasal düzenleme yapılacak
CANLI TAKİP | Orta Doğu’da gergin bekleyiş! İran’dan İsrail’e net mesaj: İntikam hakkımız! Ateşkes görüşmelerinde son durum ne?
Jose Mourinho sol bekini eski takımında buldu! Fenerbahçe transferde bombayı patlatacak
Galatasaray rotasını İtalya’ya çevirdi! Young Boys mağlubiyeti sonrası transfer hamlesi
SON DAKİKA