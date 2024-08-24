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İBB’nin gözünü kapattığı talan! Vaniköy'de kıyım var

Vaniköy sırtlarında boğaz ön görünüm bölgesinde yapılan kaçak villada 100 sertifikalı kayının kesildiği inşaatın tam gaz sürerken İBB’nin oralı olmadığı belirtiliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024

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CHP'LI İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluğundaki ağaçlık araziye Rus oligark Boris Borisenko tarafından satın alındıktan sonra kaçak inşaat yapılmasına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı engel oldu. Vatandaşların, İBB ve Üsküdar Belediyesine sorduğu 'Kaç ağacın kesilmesine göz yumdunuz' sorusu ise cevapsız kaldı. Kaçak inşaat için en az sertifikalı 100 kayın ağacının kesildiği iddiaları için bölge sakinleri, bu ağaçların kesimi veya tahribinin kesinlikle yasak olduğunu vurgularken "Bu kadar ağaç kesilmesi tamamen belediyenin ihmalidir" dedi.


İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz da, "Basit tadilat ruhsatını aşan ve günde 50 işçinin çalıştığı inşa faaliyetleri bugüne kadar neden durdurulmadı, günlük denetimler neden yapılmadı?" diye sordu.

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