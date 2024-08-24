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Gazeteci Uğur Dündar, Reha Muhtar'ın durumunu aktardı: Hayati tehlikesi var mı? | Deniz Uğur...

Gazeteci Uğur Dündar, beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda entübe edilen Ruha Muhtar'ın hayati tehlikeyi atlattığını söyledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024
Gazeteci Uğur Dündar, Reha Muhtar’ın durumunu aktardı: Hayati tehlikesi var mı? | Deniz Uğur...

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Gazeteci Uğur Dündar, İstanbul'un Bebek semtindeki evinde düşerek beyin kanaması geçiren ve entübe edilen gazeteci Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri X hesabından paylaştı. Reha Muhtar'ın hayati tehlikeyi atlattığını söyleyen Uğur Dündar şu ifadeleri kullandı: "SEVGİLİ ARKADAŞIM, MESLEKTAŞIM REHA MUHTAR'DAN GÜZEL
HABERLER ALDIM. BEYİN KANAMASI DURMUŞ
VE HAYATI TEHLİKEYİ ATLATMIŞ DURUMDA...
BİRAZ ZAMAN ALABİLİR AMA SAĞLIĞINA
KAVUŞACAK. BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN..."

DENİZ UĞUR'A SOSYAL MEDYA'DAN DESTEK

REHA Muhtar'ın yaralanması sonrası Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun oğlu Poyraz'ı kaçırdığını iddia etmişti. Uğur'a sosyal medyadan destek yağarken Ayşe Nazlı Yumlu da, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ayşe Nazlı, "Kendi evinde oturan ve sadece babasını ziyarete giden bir çocuğun kaçırılması kadar saçma bir şey olamaz, zaten evinde olduğu açıkça belli. Reha Muhtar beni öz kızı gibi büyütmüştür. İlahi adalete güveniyorum" dedi.

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