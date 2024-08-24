Ecem Öğretmen çocukları için okulu elleriyle hazırlıyor | Hasta öğrencisine bakın nasıl ders verdi

Hakkari'de Bay Köyü İlkokulu'nda 5 yıldır görev yapan öğretmen Ecem Ulussever, Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirdi. Sonra görev yerine geldi. Okullar açılmadan öğrencilerinin daha nezih ortamda ders alması için kolları sıvadı. Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin ettiği malzemeler ile sınıfları ve koridorları boyadı, temizlik yaptı. Ulususever, hasta olan öğrencisi Alican Özbay'ı unutmadı. Evden çıkamayan Alican'a gönüllü olarak ders verdi. Şunları söyledi: "Öğrencilerim için devletin desteği ile okulumuzu yeni eğitim öğretim dönemine hazırladım. Bütün yaz buradaydım. Bu sürede Alican'a da ders verdim. Çok değerli bir öğrenci. Her fırsatta ona zaman ayırmaya çalışıyorum".

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