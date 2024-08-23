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'Seçil'miş celse: Seçil Erzan'ın Avukatından Fatih Terim'in ifadesine itiraz

İstanbul'da Denizbank Florya Şubesi müdürü olarak çalışan ve ünlü isimleri dolandıran bankacı Seçil Erzan olayında yeni bir gelişme yaşandı. Fatih Terim’in duruşma gününü beklemeden kapalı celsede ifade vermesine, Seçil Erzan’ın avukatından itiraz geldi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024
’Seçil’miş celse: Seçil Erzan’ın Avukatından Fatih Terim’in ifadesine itiraz

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İstanbul'da Denizbank Florya Şubesi müdürü Seçil Erzan'ın Fatih Terim ile birlikte futbol dünyasını 80 milyon dolar (2.3 milyar TL) dolandırdığı iddiasıyla açılan davada ilginç gelişme yaşandı. Fatih Terim, duruşma günü olan 19 Eylül'ü beklemeden Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Erzan'ı suçladı. "Biri itibarımı, diğeri paramı kullandı. 50 yıldır kamuoyunun gözü önünde yaşıyorum. Gerekli görürsem yeniden bilgilendirme yapacağım" ifadelerini kullandı.

AÇIK DURUŞMA OLSUN
Bu gelişme üzerine tutuklu Seçil Erzan'ın avukatı, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçede "Terim'e kapalı duruşma yapılmasını" kabul etmediğini anlattı. Kendilerinin duruşmaya katılmaları ve Terim'e soru sorulabilmesi engellenecek şekilde 20 Ağustos tarihinde Terim ve vekillerine tensip kararına aykırı kapalı bir duruşma yapıldığı hatırlatıldı. Terim'in ifadesinin, Seçil Erzan ve kendilerinin de hazır bulunduğu belirlenen duruşma gününde alınmasını talep ettiklerini vurguladı.

FUTBOL DÜNYASINI 2.3 MİLYAR TL DOLANDIRMIŞTI
Seçil Erzan, Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 28 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla İstanbul 41. Ağır Ceza'da yargılanıyor...

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