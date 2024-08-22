Gelin ve damada düğünde 5 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı: 15 kişi anca saydı

Hakkari'nin tanınmış iş insanı İsmet Ölmez'in yeğeni Metin Ölmez ile Diş Hekimi Sümeyye Ölmez'in düğününde büyük bir şölen yaşandı.

DÜĞÜNE 5 BİN DAVETLİ KATILDI

Van'da düzenlenen ve iki gün süren düğüne, yurt içinden ve yurt dışından kanaat önderleri, aşiret liderleri, iş insanlarında aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin davetli katıldı.

5 MİLYON LİRA PARA VE 4 KİLO ALTIN TAKILDI

2 gün yemek ikramının yapıldığı düğünde çifte 5 milyon lira para ve 4 kilo altın takıldı. Şaşırtıcı bir detay olarak takılan paralar 15 kişi tarafından sayıldı. Gece boyunca davetliler şarkılar eşliğinde halay çekerek eğlenceli anlar yaşadı.

İş insanı İsmet Ölmez, düğüne katılan tüm davetlilere teşekkür ederek, "Bugün gençlerimiz dünya evine girdi. Yurt içinden, yurt dışından gelen aşiret liderleri, kanaat önderleri iş insanları katılan tüm davetlilere çok teşekkür ediyorum.

Allah'a şükür kazasız belasız bitti. Düğünümüzde 2 gün boyunca 5 bin kişi katıldı.

Ben düğünümüze katılan herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada, tüm gençlere mutluluklar diliyorum" dedi.