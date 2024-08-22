SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Gelin ve damada düğünde 5 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı: 15 kişi anca saydı

Van’da düzenlenen düğünde, gelin ve damada toplam 5 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı. Düğüne 5 bin kişi katılırken, altın ve paralar 15 kişi tarafından sayıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 20:06 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 20:59
Gelin ve damada düğünde 5 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı: 15 kişi anca saydı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hakkari'nin tanınmış iş insanı İsmet Ölmez'in yeğeni Metin Ölmez ile Diş Hekimi Sümeyye Ölmez'in düğününde büyük bir şölen yaşandı.

DÜĞÜNE 5 BİN DAVETLİ KATILDI

Van'da düzenlenen ve iki gün süren düğüne, yurt içinden ve yurt dışından kanaat önderleri, aşiret liderleri, iş insanlarında aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin davetli katıldı.

5 MİLYON LİRA PARA VE 4 KİLO ALTIN TAKILDI

2 gün yemek ikramının yapıldığı düğünde çifte 5 milyon lira para ve 4 kilo altın takıldı. Şaşırtıcı bir detay olarak takılan paralar 15 kişi tarafından sayıldı. Gece boyunca davetliler şarkılar eşliğinde halay çekerek eğlenceli anlar yaşadı.

İş insanı İsmet Ölmez, düğüne katılan tüm davetlilere teşekkür ederek, "Bugün gençlerimiz dünya evine girdi. Yurt içinden, yurt dışından gelen aşiret liderleri, kanaat önderleri iş insanları katılan tüm davetlilere çok teşekkür ediyorum.

Allah'a şükür kazasız belasız bitti. Düğünümüzde 2 gün boyunca 5 bin kişi katıldı.

Ben düğünümüze katılan herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada, tüm gençlere mutluluklar diliyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’nin konuştuğu İstanbul Boğazı Vaniköy sırtlarındaki kaçak villa hakkında yeni görüntüler! Üsküdar Belediyesi CHP’ye geçtikten sonra ağaç katliamı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor! Tarih belli oldu: Başkan Erdoğan Külliye’de kabul edecek
Türk Telekom
St. Gallen Trabzonspor | İlk 11’ler belli oldu
FC Lugano - Beşiktaş | İlk 11’ler belli oldu
İstanbul Boğazı’nda usulsüz işler! Vaniköy’ün sırtına saplanan villaya soruşturma başlatıldı | İBB ne karşılığında göz yumdu | Adnan Oktar ve Rus milyarder!
Petrol ve doğal gaz üretiminde yeni rekor! Tarihi keşfin üzerinden 4 yıl geçti
İstanbul Vaniköy’deki izinsiz villa inşaatı durduruldu! Fotoğrafları ortaya çıktı: Her açıdan kaçak
Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nın dördüncüsüne başvurular başladı! Kadın girişimciler için büyük fırsat
Antalya’dan Almanya’ya uzanan kan davası! Dehşet anları saniye saniye kamerada
Sağlık Bakanlığı’ndan Batı Nil Virüsü açıklaması: 6 kişide görüldü! Batı Nil virüsü nedir? Nasıl bulaşır?
Galatasaray’da neşter! Tam 9 isim yolcu
Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? | Deniz Uğur kaçırıldı demişti! Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz ortaya çıktı
Fenerbahçe’den 2 süper transfer! Güney Amerika rüzgarı
Trump suikast girişiminden sonra ilk mitinginde: Bu kez kurşun geçirmez camın arkasından konuştu! Obama’nın cinsel şakasına cevap
SON DAKİKA