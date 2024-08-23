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Reha Muhtar hastanede Deniz Uğur ve Nilüfer kavgada! Oğlu Poyraz'ı kaçırmakla suçlamıştı: Şaşmayan tek adalet, ilahi olandır

Reha Muhtar entübe edildi. Eski eşi Deniz Uğur oğlu Poyraz’ın Nilüfer tarafından alıkonulduğunu söyledi. Ünlü popçu yalanlayınca Uğur tepki gösterdi: Yargı dağıtmayı bırakın. Şaşmayan tek adalet, ilahi adalettir.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024
Reha Muhtar hastanede Deniz Uğur ve Nilüfer kavgada! Oğlu Poyraz’ı kaçırmakla suçlamıştı: Şaşmayan tek adalet, ilahi olandır

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Televizyoncu Reha Muhtar, yalısının merdivenlerinden düşüp yoğun bakıma kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği açıklandı. Bu sırada çocukları ve anneleri arasında savaş çıktı! İkiz çocuklarının annesi Deniz Uğur ile Muhtar'ın eski hayat arkadaşı Nilüfer ve kızı Nazlı fena kapıştı. Uğur, oğlu Poyraz'ın, Nilüfer ve kızı tarafından saklandığını vurguladı. Ünlü şarkıcı, yalanladı. Bu ifadeler üzerine Uğur sosyal medyadan bir yazı paylaştı: Her Allah'ın kulu, ektiği her bir zerreyi biçecek. Bırakın bilip bilmeden yargı dağıtmayı, şu dönemde ağzını açıp konuşmak bile niyetinizi yansıtan bir düşünce bile ektiğiniz bir zerredir. Şaşmayan tek adalet, ilahi olandır.
Bu arada günlerdir entübe şekilde tedavi edilen Reha Muhtar dün uyandırıldı. Durumunun stabil olduğu açıklandı. Yoğun bakımda izlendiği vurgulandı.

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