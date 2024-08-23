Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! O bölgeler için alarm verildi... HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. AFYONKARAHİSAR °C, 30°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 38°C Az bulutlu MUĞLA °C, 33°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Göller Yöresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 32°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ESKİŞEHİR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 37°C Az bulutlu VAN °C, 29°C Az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 40°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 36°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 38°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 38°C Az bulutlu ve açık