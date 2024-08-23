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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! O bölgeler için alarm verildi... HAVA DURUMU

Sıcak hava yerini yağışa ve rüzgara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar uyarısı yaparken bazı bölgeler için de yağış alarmı verdi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün o uyarısı...

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 08:59 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 09:20
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! O bölgeler için alarm verildi... HAVA DURUMU

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Haftalardır süren bunaltıcı sıcaklar yerini yağış ve rüzgara bırakıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Öte yandan İç Anadolu'da yer alan bazı iller için de yağış alarmına geçildi.

Sıcak hava yerini yağışlara bırakıyorSıcak hava yerini yağışlara bırakıyor

METEOROLOJİ O BÖLGELERİ İŞARET ETTİ: YAĞIŞA DİKKAT!
Meteorolojiden yapılan uyarıya göre öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların özellikle bu bölgelerde yoğunlaşması ve kısa sürede etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji ayrıca, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarlar konusunda da uyarılarda bulundu. Rüzgarın hızının saatte 40-60 km'ye ulaşması tahmin ediliyor. Bu durumun, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz etkilere yol açabileceği belirtildi.

İŞTE METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı tahmin raporuna göre ise bölgelerde hava durumu şu şekilde olacak:

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Göller Yöresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu

VAN °C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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