İBB’nin Üsküdar Vaniköy’de boğaz kıyımı ortaya çıktı! Adnan Oktar’ın villası Abramoviç’e satılmış | Bakan Kurum devrede!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaçak villa inşaatlarına göz yummayı alışkanlık haline getirdiği ortaya çıktı. Üsküdar Vaniköy'de Adnan Oktar'a ait olan ve operasyon sonrasında yıkılarak Rus oligark Roman Abramoviç'in Türkiye temsilcisi Boris Borisenko'ya satıldığı iddia edilen ormanlık arazideki Boğaz'a nazır kaçak villa inşaatına tepkiler yağdı.

BAKAN DEVREDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Bakan Murat Kurum, "İBB'den kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımın yapılması yazılı talep edilmiştir" derken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "İstanbul'umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir" ifadesini kullandı. İBB ise "Basit onarım için izin vermiştik. Kaçak yapıyı mühürledik" savunmasını yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İBB'yi uyardık. Yıkılmazsa gereğini yaparız" dedi.