Bodrum ve Çeşme gölgede kaldı! Bu işin suyu çıktı: Kapadokya dudak uçuklattı

Kapadokya, Bodrum ve Çeşme'deki yeme-içme fiyatlarını geride bıraktı. Ege kıyılarına gidemeyenler Türkiye'nin bir başka tatil cenneti Kapadokya'yı tercih etti. Fakat burada da fiyatlar Bodrum ve Çeşme'den farksızdı. Yerli ve yabancı turistlerin sık sık uğrak yeri olan Kapadokya'da bir aile restorana gitti. Ailenin ödediği ücret ise adeta dudak uçuklattı. Adisyonda yer alanlar; Kayseri mantısı 460 TL, iki çocuk köfte menü 900 TL, makarna 680 TL, erişte 440 TL, Türk kahvesi 200 TL, bir küçük su 100 TL, servis ücreti için ise tam 763 TL alındı. Aile toplamda ise 8 bin 893 TL hesap ödedi.

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